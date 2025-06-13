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30年港式餐廳「易牙居」回歸　6/15進駐內湖家樂福

▲30年港式餐廳「易牙居」回歸　6/15進駐內湖家樂福。（圖／業者提供）

▲30年港式餐廳「易牙居」回歸，6/15進駐內湖家樂福。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

台北公館商圈逾30年港式餐廳「易牙居」回來了，不過是以「易牙居港點超市」新名稱，6月15日於內湖家樂福5樓重新開幕，除了提供多款美味港式點心，也有砂鍋煲、湯品、炒飯等中式菜色，而且店裡還設有「港點烹調區」，民眾可以購買冷凍商品現場體驗「蒸港點」。

易牙居1991年創店，全名為「吃的地方易牙居湘粵美食」（2020年熄燈），隔年開出2店「易牙居點心坊」，也就是台大人熟知的易牙居餐廳公館店，以港點為主打，採現點現做的方式，讓顧客能夠吃到剛出爐港式點心，該店2023年熄燈，同時轉型港點及中餐冷凍商品供應商。

▲30年港式餐廳「易牙居」回歸　6/15進駐內湖家樂福。（圖／業者提供）

▲魚子蝦燒賣。（圖／業者提供）

▲30年港式餐廳「易牙居」回歸　6/15進駐內湖家樂福。（圖／業者提供）

▲造型流沙包。（圖／業者提供）

▲30年港式餐廳「易牙居」回歸　6/15進駐內湖家樂福。（圖／業者提供）

▲蘿蔔糕。（圖／業者提供）

在易牙居餐廳公館店熄燈近2年後，業者宣布6月15日回歸，以「易牙居港點超市」於內湖家樂福5樓重新開幕，提供沙茶炆鳳爪、梅汁蒸排骨、奶黃流沙包、芝麻海鮮捲、黃金流沙球、蘿蔔絲酥餅等20多種港點。其中魚子蝦燒賣內餡選用台灣豬後腿肉與進口蝦仁混合，以手工打出筋性並簡單調味，更具嚼勁。

▲30年港式餐廳「易牙居」回歸　6/15進駐內湖家樂福。（圖／業者提供）

▲易牙居這次重新開幕，除了美味港點，菜單中也提供各式中菜。（圖／業者提供）

▲30年港式餐廳「易牙居」回歸　6/15進駐內湖家樂福。（圖／業者提供）

▲易牙居港點超市規劃開架式冰箱，民眾除了可以在用餐後選購外帶回家。（圖／業者提供）

易牙居這次重新開幕，除了美味港點，菜單中也提供砂鍋煲、炒飯、湯品等中式菜，像是蟹黃海鮮豆腐煲、三杯肥腸、櫻花蝦炒飯、蝦仁炒飯、薑絲蛤蜊湯、黃金海鮮濃湯。

易牙居港點超市更規劃開架式冰箱，陳列15種冷凍商品，民眾除了可以在用餐後外帶回家，還能直接在港點烹調區親自體驗「蒸港點」。

▲點點心進駐ATT 4 FUN，昨日正式開幕。（圖／點點心提供）

另外，緯豆集團旗下人氣港式點心品牌「點點心」再拓版圖，第19家分店進駐台北信義區ATT 4 FUN，昨日正式開幕，並連5天推出優惠活動，單筆消費滿千，且身分證含「19」任一數字，即可以1元買到豬仔流沙包，每日限量30份。

▲豬仔流沙包。（圖／點點心提供）

點點心每間分店都有自己獨特風格，6月11日試營運的ATT 4 FUN店，佔地近60坪，規劃64席座位，空間設計融入新潮、玩樂、時尚等元素，打造出音樂豬仔、唱歌豬仔、跳舞豬仔、樂器豬仔全新視覺，而櫃台牆面上的LED燈光跑動效果，設計靈感取自經典遊戲「小精靈」，增添趣味感。

關鍵字： 美食雲 易牙居 港點 易牙居港點超市

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