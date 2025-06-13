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溪頭福華「暑假買1送1」住森林園區納涼　杉林溪繡球花正美

▲溪頭自然教育園區內的溪頭福華，推出暑假住一送一優惠。（圖／溪頭福華渡假飯店提供）

▲溪頭自然教育園區是國內知名避暑勝地。（圖／溪頭福華渡假飯店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

為躲避夏天高溫，不少人假日偏愛遁入山林中，享受天然冷氣房的舒爽。南投溪頭就有飯店祭出「歡樂暑假1+1」住房專案，二人同行含自助早餐、溪頭自然教育園區門票，兩晚9,750元起，換算下來一人一晚約2,500元。

▲溪頭自然教育園區內的溪頭福華，推出暑假住一送一優惠。（圖／溪頭福華渡假飯店提供）

▲溪頭福華渡假飯店漢光樓於2023年完成翻修。

海拔1,150公尺的溪頭自然教育園區，沁涼宜人的氣候，是夏季避暑首選之一。溪頭福華渡假飯店正座落於園區內，飯店長期與國立台灣大學實驗林管理處合推森林療癒、生態教育、綠色餐飲，以及採購在地小農伴手禮等多項計畫，日前更獲得首屆「TAISE台灣觀光永續獎」永續旅宿銀獎肯定。

▲溪頭自然教育園區內的溪頭福華，推出暑假住一送一優惠。（圖／溪頭福華渡假飯店提供）

▲▼漢光樓客房13,060元起，暑假享住一送一優惠；飯店獲得首屆「TAISE台灣觀光永續獎」永續旅宿銀獎肯定。

▲溪頭自然教育園區內的溪頭福華，推出暑假住一送一優惠。（圖／溪頭福華渡假飯店提供）

為與旅客分享這份榮耀，飯店推出「歡樂暑假1+1，住一送一」住房專案，入住期間為7月1日至8月31日，二人同行，可選同日2房或續住2晚，大學樓客房9,750元起、鳳凰樓客房11,590元起、漢光樓客房13,060元起，含自助早餐、溪頭自然教育園區門票，並加碼贈冰淇淋，房客還能免費參加夜間生態觀察活動，深入一揭溪頭奧秘。

▲杉林溪森林生態渡假園區繡球花。（圖／翻攝自Facebook／南投縣政府）

▲▼杉林溪繡球花開得正茂盛。（圖／翻攝自Facebook／南投縣政府）

▲杉林溪森林生態渡假園區繡球花。（圖／翻攝自Facebook／南投縣政府）

另外，每年5到7月是「杉林溪森林生態渡假園區」繡球花期，約有15萬株花卉點綴各角落。南投縣政府分享，杉林溪繡球花持續滿開中，從園區入口處開始，就有繡球花迎賓，銀杏湖旁、飯店到紅樓處、前往花卉中心路上、日月池一帶，愈往內走愈多花，尤以日月池一帶更是隨處可見。縣府提及，園內新的花卉中心正在建設中，預計明年竣工。

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