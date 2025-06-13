「墾丁SONG」快閃3天！免費聽玖壹壹、FEniX　還能逛美食市集

▲「2025墾丁SONG」今（13日）至15日在大灣休憩區登場。（圖／屏東交旅處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「2025墾丁SONG」今（13日）至15日在大灣休憩區登場，屏東縣政府邀來玖壹壹、TRASH、FEniX 等卡司帶來音樂展演，還有38攤文創市集、人氣美食可以逛。今日加碼祭出填問卷免費換「限量限定墾丁頌-海鹽可頌」乙份。

▲大灣休憩區占地偌大，可以在星空與海浪之間搖擺，享受音樂的洗禮。（圖／屏東交旅處提供）

「墾丁SONG」從13日下午3點開跑，一連三天都從下午3點舉辦至晚間10點。其中，最大亮點就是音樂展演，囊括抒情搖滾、獨立創作等不同風格，表演卡司部分，今天有簡嘉彣、眠氣Hypersomnia、粗大Band、南西肯恩、草屯囝仔、玖壹壹等饒舌搖滾樂手。

▲「2025墾丁SONG」三日卡司一覽。（圖／屏東交旅處提供）



6月14日由Quanzo & O.Dkizzya、Yappy & DREW、FRαNKIE阿法、馬克SAVAGE.M、HowZ、Suming舒米恩、FEniX等青春活力、原民創作歌手等接續上陣；最後一天6月15日輪到林潔心、五木 & 歐吉虎 ft.吳雨璇、旅人、F.F.O、李浩瑋 Howard Lee、TRASH等壓軸登場，讓民眾在星空與海浪之間搖擺，享受音樂的洗禮。

▲「OH野市集」一共有38攤，囊括眾多美食，以及集結手作職人的設計選品。（圖／屏東交旅處提供）

除了免費的音樂祭，「OH野市集」一共有38攤，囊括眾多美食、餐車，以及集結手作職人的設計選品，現場還能免費租借環保餐具，實踐愛地球行動；活動現場並有屏東GO購登錄送毛巾以及拍照打卡送面膜。

此外，屏東交旅處加碼，今（13日）於現場填問卷，前500名可憑完成畫面至服務台兌換「限量限定墾丁頌-海鹽可頌」乙份，還可以參加抽獎。