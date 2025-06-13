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台中麗寶福容買1送1　暑假增「粉紅沙灘、親子農場」4亮點

▲台中麗寶福容大飯店推出住一晚送一晚優惠。（圖／麗寶樂園度假區提供）

▲台中麗寶福容大飯店推出住一晚送一晚優惠。（圖／麗寶樂園度假區提供）

記者彭懷玉／綜合報導

台中麗寶福容大飯店推出住一晚送一晚優惠，凡是在6月30日前下訂麗寶福容大飯店的暑假住房，就贈送「麗寶賽車主題旅店住宿券」一晚，兩晚僅9,999元。同時，業者預告，探索世界將推出精靈主題，打造6大精靈磅礡花車遊行；馬拉灣則有粉紅色系的網美沙灘區，除了樂園，全新親子農場會在暑假期間開幕。

▲台中麗寶福容大飯店推出住一晚送一晚優惠。（圖／麗寶樂園度假區提供）

▲雙日水陸樂園門票暢玩馬拉灣。（圖／麗寶樂園度假區提供）

麗寶福容大飯店「暑假早鳥」住房專案，包含雙人住宿一晚、早晚餐、雙日水陸樂園門票等，平日（周一至周四）只要9,999元起，再送一張麗寶賽車主題旅店平日住宿券，今（13日）中午12點起於麗寶福容大飯店官網開賣，每天限量20間。

▲台中麗寶福容大飯店推出住一晚送一晚優惠。（圖／麗寶樂園度假區提供）

▲▼全新親子農場有山羊、水豚，將在暑假期間開幕；馬拉灣迎接25周年慶，推出網美沙灘區與冰淇淋活動。（圖／麗寶樂園度假區提供）

▲台中麗寶福容大飯店推出住一晚送一晚優惠。（圖／麗寶樂園度假區提供）

同時，麗寶樂園渡假區2025年暑假集結眾多全新亮點，包含探索世界打造6大精靈磅礡花車遊行，馬拉灣則有充滿粉紅色系的網美沙灘區，除了樂園，全新親子農場將在暑假期間開幕，OUTLET則將有室內雪體驗館「熱雪天堂」。

▲台中麗寶福容大飯店推出住一晚送一晚優惠。（圖／麗寶樂園度假區提供）

▲OUTLET將有室內雪體驗館「熱雪天堂」。（圖／麗寶樂園度假區提供）

緊鄰麗寶國際賽車場的麗寶賽車主題旅店，主打賽道第一排、在房間就能直擊賽事的特色，另有暑期限定「啟動夏日」住房專案，同樣享有水陸樂園雙日門票，一泊一食兩人最低4,999元起、四人入住最低7,999元起。

▲苗栗南庄「Sud Vista蘇維拉莊園」以精靈樹屋、75公尺長的森林溜滑梯爆紅，2023年起，陸續新增飛天露營列車、森林獨棟Villa,蘇維拉莊園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼苗栗南庄「Sud Vista蘇維拉莊園」以精靈樹屋、75公尺長的森林溜滑梯爆紅，2023年起，陸續新增飛天露營列車、森林獨棟Villa。（圖／記者彭懷玉攝）

▲苗栗南庄「Sud Vista蘇維拉莊園」。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，位於苗栗南庄的蘇維拉莊園，暑假祭出入園及住宿雙優惠。除了12歲以下兒童免收入園券之外，包含天空列車、子彈、驛馬、極光、雲朵等五款露營車，暑假平日住宿（含周五、日）5,200元起，包含隔日豐盛早餐，下殺45折起。一家大小可無限次玩全台最長75公尺磨石子溜滑梯，在景觀餐廳一邊享用美食，ㄧ邊欣賞山巒雲海，度過遠離塵囂的夏日時光。
 

關鍵字： 台中旅遊 台中麗寶福容大飯店 度假飯店 暑假住房 暑假旅遊 親子旅遊

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