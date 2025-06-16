像彩虹一樣的繽紛花田　夏天去北海道才看得見

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

北海道的夏天，一片片彩色花田鋪展在廣闊的丘陵上，這個季節很適合賞花，也是體驗自然風光的好時機。不管是熱愛攝影、親子同行，或是情侶想尋找浪漫氛圍，夏遊北海道，都能留下最繽紛的回憶。

▲薰衣草與不同花卉，把整片丘陵變成彩虹花田。

在亞斗夢之丘，薰衣草、向日葵、罌粟花爭妍競艷，五顏六色的花卉，像極了彩色拼接花毯。另一處富田農場，種植薰衣草、波斯菊、向日葵、七彩金魚草等花卉，四季都有不同花種輪番登場，更有浪漫的玫瑰園與熱門打卡點如水晶教堂、地中海風車等。此外，被高山圍繞的富良野花園，不僅每月有不同花卉綻放，還能體驗各種戶外活動，賞花兼玩樂一舉兩得。

▲跟著天海遊北海道，哈密瓜吃到飽。

轉往美瑛，不能錯過青池這處世界知名的景點。青池呈現迷人的夢幻藍，池中靜靜佇立的白色枯木如畫般點綴，彷彿走進一幅超現實畫作，美得令人屏息，也曾登上Apple電腦的桌布，因而成為世界級的攝影熱點。

▲美瑛青池的景色，曾登上Apple電腦的桌布。

來到港都小樽，感受截然不同的懷舊氛圍。小樽曾因漁業興盛一時，如今則化身為歷史觀光地，運河兩旁紅磚倉庫，改建為餐廳或博物館，黃昏時點亮煤油燈，浪漫指數破表。走進北一硝子館，可欣賞北海道聞名的玻璃工藝；另推薦音樂盒博物館，展示數千件各式音樂盒，喜歡精緻工藝、懷舊情懷的旅人一定要來逛逛。

▲小樽運河兼具浪漫及懷舊風情，來北海道必遊。

旭山動物園是日本最北端的動物園，擁有創新的展示方式，能近距離觀察動物自然生活樣貌。園內最受歡迎的就是北極熊、海豹，以及冬天時會成群散步的企鵝明星；園方盡可能模擬動物原生環境，讓遊客能更深刻了解動物行為與生態，不只適合親子共遊，連大人的心都融化了。

▲旭山動物園曾拍過同名電影，北極熊是園內的人氣動物明星之一。

●推薦行程：

【夏戀富良野 超值北海道溫泉6日】哈密瓜吃到飽 浪漫小樽 白金青池 旭山動物園

>>https://reurl.cc/9Dk1Od

【夏戀富良野 北海道三溫泉6日】採果樂 哈密瓜吃到飽 浪漫小樽 白金青池 登別伊達時代村 旭山動物園

>>https://reurl.cc/j9ERkD

●行程特色：

˙富良野、哈密瓜吃到飽

˙溫泉、美瑛白金青池

˙旭山動物園、男山酒造

更多資訊：

天海旅行社(02) 2516-9788

https://reurl.cc/jQXOEL