瑞士名峰鐵道冬遊　早鳥第2人減1萬

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

冬遊瑞士，白雪覆蓋下的阿爾卑斯山，與湖泊、城鎮相互襯映，美如一幅風情畫；搭乘景觀列車，穿梭這個童話般的國度，每一刻都是美好回憶。天海旅行社推出冬季早鳥優惠，第二人減1萬，現在先卡位，就能輕鬆圓夢。

▲馬特洪峰以三角錐山形聞名全球。

在瑞士眾多的山峰中，馬特洪峰可說是知名度最高的一座，曾是巧克力品牌Toblerone的包裝靈感來源。遠觀馬特洪峰，三角椎尖頂直插雲霄，氣勢萬鈞；天氣晴朗時，倒映在湖面的山景更是令人屏息，吸引無數攝影迷與山岳愛好者朝聖。

▲度假勝地策馬特，位於馬特洪峰山腳下。

想近距離感受馬特洪峰的魅力，策馬特是不二之選。這座無煙山城，為了保護自然環境，禁止汽車進入，漫步於策馬特街頭，空氣清新，還可眺望馬特洪峰，寧靜幽美的氛圍，使其成為世上知名的滑雪和登山勝地。

▲瑞士三大景觀列車，一趟旅程全體驗。

瑞士的鐵道系統舉世聞名，其中三大景觀列車—黃金列車、冰河列車與伯連納列車，更是體驗阿爾卑斯之美的最佳方式。黃金列車穿梭湖光山色之間，能欣賞到丘陵與湖泊美景；冰河列車號稱世界上最慢的快車，車身印有國旗，為瑞士鐵道代表，沿途欣賞冰雪山谷與松林美景；伯連納列車穿越阿爾卑斯山區，以360度大迴旋為途中最大亮點，堪稱鐵道工程奇蹟。

▲搭乘百年齒軌登山火車，欣賞少女峰、阿爾卑斯之美。

瑞士首都伯恩，城市三面被河流圍繞，舊城區保有濃厚歷史氛圍，哥德式建築、鐘塔與拱廊街道充滿故事感，榮獲聯合國教科文組織列入世界文化遺產。若於歲末來訪，城中還會布置聖誕燈飾，節慶氛圍倍感溫馨。

▲伯恩舊城區以鐘塔為象徵。

來到日內瓦，這裡不只是聯合國歐洲總部所在地，也擁有令人讚嘆的自然美景。日內瓦湖碧波蕩漾，湖面上的大噴泉，是城市的地標之一，搭配湖畔優雅的建築，畫面美不勝收。

▲日內瓦噴泉是城市的地標之一。

●推薦行程：

【冬季純享瑞士 山川鐵道10日】三大名峰X三大火車 無煙山城策馬特 阿爾卑斯冰川 天使景觀纜車 盧加諾湖

《冬季早鳥專案》團費只要109,900元、兩人同行優惠10,000元

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●行程特色：

˙三大名峰：山峰之王馬特洪峰．歐洲最高白朗峰．歐洲屋脊少女峰

˙三大景觀火車：黃金景觀列車．冰河列車．伯連納景觀列車

˙南針鋒纜車、艾格快線纜車、少女峰齒軌火車、 馬特洪峰登山火車

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