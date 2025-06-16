ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

瑞士名峰鐵道冬遊　早鳥第2人減1萬

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

冬遊瑞士，白雪覆蓋下的阿爾卑斯山，與湖泊、城鎮相互襯映，美如一幅風情畫；搭乘景觀列車，穿梭這個童話般的國度，每一刻都是美好回憶。天海旅行社推出冬季早鳥優惠，第二人減1萬，現在先卡位，就能輕鬆圓夢。

瑞士名峰鐵道冬遊 早鳥第2人減1萬（圖／shutterstock）

▲馬特洪峰以三角錐山形聞名全球。

在瑞士眾多的山峰中，馬特洪峰可說是知名度最高的一座，曾是巧克力品牌Toblerone的包裝靈感來源。遠觀馬特洪峰，三角椎尖頂直插雲霄，氣勢萬鈞；天氣晴朗時，倒映在湖面的山景更是令人屏息，吸引無數攝影迷與山岳愛好者朝聖。

瑞士名峰鐵道冬遊 早鳥第2人減1萬（圖／shutterstock）

▲度假勝地策馬特，位於馬特洪峰山腳下。

想近距離感受馬特洪峰的魅力，策馬特是不二之選。這座無煙山城，為了保護自然環境，禁止汽車進入，漫步於策馬特街頭，空氣清新，還可眺望馬特洪峰，寧靜幽美的氛圍，使其成為世上知名的滑雪和登山勝地。

瑞士名峰鐵道冬遊 早鳥第2人減1萬（圖／shutterstock）

▲瑞士三大景觀列車，一趟旅程全體驗。

瑞士的鐵道系統舉世聞名，其中三大景觀列車—黃金列車、冰河列車與伯連納列車，更是體驗阿爾卑斯之美的最佳方式。黃金列車穿梭湖光山色之間，能欣賞到丘陵與湖泊美景；冰河列車號稱世界上最慢的快車，車身印有國旗，為瑞士鐵道代表，沿途欣賞冰雪山谷與松林美景；伯連納列車穿越阿爾卑斯山區，以360度大迴旋為途中最大亮點，堪稱鐵道工程奇蹟。

瑞士名峰鐵道冬遊 早鳥第2人減1萬（圖／shutterstock）

▲搭乘百年齒軌登山火車，欣賞少女峰、阿爾卑斯之美。

瑞士首都伯恩，城市三面被河流圍繞，舊城區保有濃厚歷史氛圍，哥德式建築、鐘塔與拱廊街道充滿故事感，榮獲聯合國教科文組織列入世界文化遺產。若於歲末來訪，城中還會布置聖誕燈飾，節慶氛圍倍感溫馨。

瑞士名峰鐵道冬遊 早鳥第2人減1萬（圖／shutterstock）

▲伯恩舊城區以鐘塔為象徵。

來到日內瓦，這裡不只是聯合國歐洲總部所在地，也擁有令人讚嘆的自然美景。日內瓦湖碧波蕩漾，湖面上的大噴泉，是城市的地標之一，搭配湖畔優雅的建築，畫面美不勝收。

瑞士名峰鐵道冬遊 早鳥第2人減1萬（圖／shutterstock）

▲日內瓦噴泉是城市的地標之一。

●推薦行程：
【冬季純享瑞士 山川鐵道10日】三大名峰X三大火車 無煙山城策馬特 阿爾卑斯冰川 天使景觀纜車 盧加諾湖
《冬季早鳥專案》團費只要109,900元、兩人同行優惠10,000元
https://reurl.cc/XAMarg

●行程特色：
˙三大名峰：山峰之王馬特洪峰．歐洲最高白朗峰．歐洲屋脊少女峰
˙三大景觀火車：黃金景觀列車．冰河列車．伯連納景觀列車
˙南針鋒纜車、艾格快線纜車、少女峰齒軌火車、 馬特洪峰登山火車

更多資訊：
天海旅行社(02) 2516-9788
 https://reurl.cc/jQXOEL

關鍵字： 七逗旅遊網 瑞士 阿爾卑斯山 馬特洪峰 策馬特

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【這要怎麼閃？】大貨車停路中突然倒退！騎士狂按喇叭仍被撞

推薦閱讀

新北「3大夜間節慶」賞燈籠、聽音樂

新北「3大夜間節慶」賞燈籠、聽音樂

埃及7、8月出遊免6萬　加送熱氣球體驗

埃及7、8月出遊免6萬　加送熱氣球體驗

瑞士名峰鐵道冬遊　早鳥第2人減1萬

瑞士名峰鐵道冬遊　早鳥第2人減1萬

像彩虹一樣的繽紛花田　夏天去北海道才看得見

像彩虹一樣的繽紛花田　夏天去北海道才看得見

東京吉伊卡哇樂園門票明開放登記

東京吉伊卡哇樂園門票明開放登記

搭上「世界最長雲海纜車」一路爬升！

搭上「世界最長雲海纜車」一路爬升！

暑假赴日旅遊詢問度增2成！3城市最夯

暑假赴日旅遊詢問度增2成！3城市最夯

恆春包棟Villa頂樓戲水池超夢幻！

恆春包棟Villa頂樓戲水池超夢幻！

英國爆紅Krispy Kreme開心果甜甜圈登台

英國爆紅Krispy Kreme開心果甜甜圈登台

生乳捲驚見「捲捲的毛」！亞尼克道歉

生乳捲驚見「捲捲的毛」！亞尼克道歉

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新北「3大夜間節慶」賞燈籠、聽音樂

麻辣鍋吃到飽南霸天插旗台北

埃及7、8月出遊免6萬　加送熱氣球體驗

萬里「亮山川景觀休閒園區」試營運

瑞士名峰鐵道冬遊　早鳥第2人減1萬

像彩虹一樣的繽紛花田　夏天去北海道才看得見

每次快閃兩個月就休息！新莊河南燒餅

溪頭福華飯店「住一送一」避暑去

台中最狂火鍋新莊店地點曝光

生乳捲驚見「捲捲的毛」！亞尼克道歉

熱門行程

最新新聞更多

新北「3大夜間節慶」賞燈籠、聽音樂

埃及7、8月出遊免6萬　加送熱氣球體驗

瑞士名峰鐵道冬遊　早鳥第2人減1萬

像彩虹一樣的繽紛花田　夏天去北海道才看得見

東京吉伊卡哇樂園門票明開放登記

搭上「世界最長雲海纜車」一路爬升！

暑假赴日旅遊詢問度增2成！3城市最夯

恆春包棟Villa頂樓戲水池超夢幻！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366