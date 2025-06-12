住長榮旗下飯店每晚3399元起　12歲以下免費、再送景點門票

▲長榮酒店全新品牌「采．寓halo house」。（圖／長榮提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

暑假到來，各大飯店集團紛紛推出暑期方案吸客。長榮酒店全台旗下各大飯店均推出特色專案，最低住一晚3399元起，加碼優惠一位12歲以下兒童不佔床免費入住含早餐，還送景點門票、點心、早餐吃到飽。

長榮酒店旗下飯店在這個暑假推出主題式旅遊，如全新品牌「采．寓halo house」攜手台灣高鐵獨家推出「采．蜜」住房專案，透過官網預訂暑期間住宿並加購高鐵車票，享對號座全額票價7折起，平日雙人成行每晚3788元，並包括卡啡那精緻早午餐，每房再加贈「一日茶道TEAORY」<桂．蜜>茶萃潔顏皂乙組，當月壽星入住，更享房型免費升等禮遇。

▲台糖長榮酒店。

位於台南的「台糖長榮酒店」則推出限量「酷夏七淘趣」住房專案，6月30日前預訂暑期標準樓層豪華客房3399元含兩客早餐，加碼優惠一位12歲以下兒童不佔床免費入住含早餐，再加贈台南古蹟門票、兒童盥洗包、夏日特調飲品及私房吃貨地圖卡。

「台北長榮桂冠酒店」暑假期間每日指定時段提供房客免費霜淇淋乙隻，符合軍公教身分或65歲以上銀髮族平日入住雙人房4488元含兩客早餐，退房時還能免費外帶咖啡一杯。「台中長榮桂冠酒店」則與巴布豆聯名打造主題家庭房，每晚5999元含四客早餐，入住即贈巴布豆聯名系列四款好禮，暑期限定再加碼送春水堂飲品券及人氣甜品宇治金時圓仔冰券。



「嘉義長榮文苑酒店」推出三天兩夜的深度主題旅遊，「涼夏嘉遊」以自主旅行為主軸，雙人同行每人4000元起、「夏日五樂園」特別針對不同年齡層，規劃兩種專屬行程，雙人同行每位4,250元起。

▲礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

「礁溪長榮鳳凰酒店」祭出「消暑趣」住房專案，早鳥加碼6月16日起至6月23日限時優惠，預訂暑假期間一泊一食高級洋式客房8000元起，加價99元享不佔床兒童早午餐乙客；一泊二食9200元起，加價299元享不佔床兒童早午餐及晚餐各一客。房客可暢玩千坪SPA水療區，感受美人湯泉的魅力。

▲▼台北與高雄漢來均推出暑假優惠。（圖／漢來大飯店提供）

鎖定親子市場、城市微旅行客群，台北與高雄漢來大飯店即日起推出夏日住房專案。其中，台北漢來有「童趣FUN暑假」與「樂遊一夏」兩大主題，結合贈樂園門票、漢來熊等好禮，每晚均為7392元起，翌日大啖島語自助餐廳早餐。高雄漢來大飯店主打暑假不加價的「2025夏日光旅．港灣假期」夏日住房專案，包含市景房型、亞灣家庭房及三麗鷗主題房，每晚最低5891元起。