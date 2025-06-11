台東「最美星空音樂會」周末起登場　8場次免費參加

▲台東最美星空音樂會。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

每年最受歡迎的夏日活動「台東最美星空音樂會」將從6月14日開跑，今年規劃8場次音樂會，讓民眾能免費參加，同時藉由音樂會的舉辦，讓旅客可以欣賞台東不同星空景觀。

台東縣政府表示，台東因為低汙染及低光害的環境，成為最適合觀賞星星的縣市之一，今年更提升系列活動場次數量及推出三種不同型態結合觀光及音樂的活動，包括8場安排兩組知名卡司與兩組在地樂團，結合台東各地自然場域輪番登場的「星空音樂會」、5場融合管弦樂團與在地樂團共演的「音樂體驗活動」，以及10場專業導覽老師並結合現場音樂演出的「星空導覽音樂場」。

▲從日落到夜晚星空，旅客可以坐在大草皮感受台東夜間旅遊魅力。

另外，縣府將於17日在池上鄉大坡池辦理「音樂體驗活動」，邀請管弦樂團台東回響樂團與在地團體升G樂團，帶來融合自然與人文的音樂演出，誠摯邀請全台民眾利用暑假時間，來到台東感受夏日最美樂章。

2025台東最美星空音樂會場次

6月14日 卑南鄉達魯瑪克文化廣場

6月28日 關山鎮關山環鎮自行車道紅石溪畔

7月13日 東河鄉金樽陸連島沙灘

7月25日 大武鄉9420濱海休憩區

8月2日 長濱鄉八仙洞

8月16日 海端鄉霧鹿國小利稻分校

8月23日 成功鎮三仙台遊憩區

8月30日 綠島鄉人權紀念公園