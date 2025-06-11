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洛杉磯旅行社曝「當地宵禁現況」　國內業者：團體暫未受影響

▲▼美國洛杉磯抗議示威。（圖／路透）

▲洛杉磯抗議示威活動擴大，當地業者透露軍方介入加劇緊張氛圍，但尚未引發進一步衝突。（圖／路透）

記者蔡玟君／台北報導

美國加州洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）今天宣布，美國時間6月10日晚上8點至隔日早上6點，洛杉磯市中心部分地區實施夜間宵禁，提醒非居民或在那工作的民眾，遠離該區。知情人士透露，軍方介入的情況確實加劇了緊張氛圍，但目前尚未引發進一步的衝突；台灣旅行社業者則表示，團體去的地方基本上都不是宵禁區域，目前尚未受到影響，但仍持續觀察中。

不願具名的當地旅行社業者向《ETtoday新聞雲》透露，截至目前，所有抗議行動大致集中於市中心的市政中心（Civic Center）區域。隨著掃蕩非法移民行動持續進行，抗議活動也在加州其他地區陸續出現，包括橙縣、聖地牙哥、舊金山與沙加緬度等地。

該業者表示，軍方介入的情況確實加劇緊張氛圍，但目前尚未引發進一步的衝突，不過據了解，當地飯店目前已出現零星取消訂單的情況，但尚未出現大規模的影響。

他也收到相關單位提醒，目前現階段有許多錯誤資訊與AI生成的影像正在流傳，這些可能讓外界誤以為動亂與暴力程度比實際更嚴重，因此呼籲網友務必持續查證所有消息來源。

而台灣旅行社業者可樂旅遊與世邦旅遊也表示，美西團體行程並未安排宵禁區域的景點前往，所以目前尚未受到影響，但仍會持續觀察後續情況。

關鍵字： 美國旅遊 美洲旅遊 洛杉磯 洛杉磯旅遊 宵禁

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