桃園「29米跨河繩橋」避暑秘境　沐浴原始林如在侏儸紀世界探險

▲高遶溪古圳步道。（圖／桃園市觀光旅遊局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

北橫秘境加一！桃園市復興區羅馬公路是自行車友不陌生的路線，其中，隱身路旁的高遶溪古圳步道，原先約1公里的森林小徑，去年已延伸到高遶天空吊橋，會途經兩座分別為21公尺長及29公尺長的跨河繩橋，加上四周有多種原始喬木，彷彿身在侏儸紀世界中探險。

▲高遶溪古圳步道早期是泰雅族人狩獵及出草祭儀的山徑。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）



觀旅局表示，高遶溪古圳步道早期是泰雅族人狩獵及出草祭儀的山徑，步道沿高遶溪中下游溪谷而設，延續第一期範圍，重新整修既有古道約1.6公里長，總全長約2.6公里，以修舊如舊的方式，保留在地景觀，讓旅客探索原汁原味的泰雅族古道。

▲步上紅色繩橋，沿著小溪、竹林漫遊，沐浴在森林浴中。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）



順著高遶溪而下，去年剛完工的步道，新增1座29公尺跨河繩橋，增設安全護欄約700公尺，並設置休憩設施及導覽指標牌，提升步道整體舒適度及安全性；另重新整修入口空間，包含高遶橋、高遶天空吊橋旁、軍事遺構、跨淺溪流及瀑布旁景點等5處。

▲重新整修入口空間，包含高遶橋、高遶天空吊橋旁、軍事遺構、跨淺溪流及瀑布旁景點等5處。（圖／桃園市觀光旅遊局提供）



踏上紅色繩索吊橋，富有彈性的橋身，走起來會些微晃動，增添刺激感，腳底下是翠綠溪水，偶有微風襲來，一邊呼吸森林芬多精，蔚為羅浮夏日避暑勝地。步道探險結束後，還能順遊擁有冷熱泉的「羅浮溫泉」、最新的「宇內溪溫泉戲水區」，徜徉在大自然的懷抱。

▲高遶溪古圳步道。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）



高遶溪古圳步道

Google導航至：桃園市復興區羅馬路六段230號（羅馬天空咖啡）

備註：羅馬公路18.4Ｋ設有停車空間

大眾交通：大溪客運總站搭乘5109至本生橋，即可見入口處