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港邊搖滾Chill一夏！台中「濱海祭2025」　6/11起開放免費索票

▲台中「濱海搖滾音樂祭」8/23、24於梧棲三井OUTLET登場。（圖／翻攝自IG／oursea_chill_fest）

▲濱海祭2025主視覺。（圖／翻攝自IG／oursea_chill_fest

記者胡至欣／綜合報導

青春節奏沿海吹起！「濱海搖滾音樂祭2025」將於8月23日、24日，在台中港三井OUTLET盛大登場，不只是樂迷的夏季盛典，更是探索海線風情的完美旅遊提案。

「濱海搖滾音樂祭」由台中海線在地商家共同發起，2024年首屆即吸引上萬名樂迷共襄盛舉，成功掀起暑假音樂浪潮，帶動港邊小鎮的觀光人潮與活力。今年活動規模再升級，首度採免費索票入場，將再度嗨翻海線地區，吹起一場屬於夏末的青春風暴。

▲台中「濱海搖滾音樂祭」8/23、24於梧棲三井OUTLET登場。（圖／翻攝自IG／oursea_chill_fest）

▲台中「濱海搖滾音樂祭」8/23、24於梧棲三井OUTLET登場。（圖／翻攝自IG／oursea_chill_fest）

▲台中「濱海搖滾音樂祭」8/23、24於梧棲三井OUTLET登場。（圖／翻攝自IG／oursea_chill_fest）

▲今年的濱海祭將迎來更強大的演出陣容。（圖／台中市政府提供）

隨著音樂能量的持續注入，今年的濱海祭將迎來更強大的演出陣容，包括入圍金曲獎最佳新人獎的「芒果醬Mango Jump」，以及兩組在樂迷圈討論度相當高的「公館青少年」、「粗大Band」，還有國際搖滾樂團、日系偶像、嘻哈歌手、動漫DJ等重量級卡司加入，融合多元風格，音浪從白天炸到夜晚，搖滾、流行、電子一次滿足。

除了演出陣容吸睛，活動也結合在地特色攤位與市集展售，從小吃美食到手作選品，讓樂迷在享受音樂之餘，也能深入探索海線魅力。想聽音樂、吹海風，還能享美食、逛市集？今年夏天最Chill的港邊搖滾盛典，絕對不能錯過！

今年音樂祭須憑實體票券入場，將在06/11(三) 中午12:00 正式於FANSI GO平台開賣。只要購買合作店家指定商品／禮包或完成其他指定條件（詳見店家公告），即可獲得實體入場票券。相關詳細索票資訊及實體合作店家名單，可搜尋濱海祭粉專

【活動資訊】
日期：2025年8月23日（六）~8月24日（日）
地點：MITSUI OUTLET PARK 台中港（北口）
入場方式：免費索票入場，數量有限，索完為止！

關鍵字： 台中 海線 濱海祭 梧棲 三井OUTLET 搖滾 音樂祭 夏季 暑假 台中港

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