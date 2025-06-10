手搖飲「手作仙草凍乳買1送1」只有1天　單杯下殺35元

▲CoCo手作仙草凍乳限時1天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

周三好康來了！手搖飲「CoCo」本周好友日祭出「手作仙草凍乳買1送1」，只要領券並透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。另外，日出茶太至7月24日前也豪撒指定飲品買1送1、第2杯半價券。

CoCo祭出「大杯手作仙草凍乳買1送1」優惠，2杯特價70元，換算下來單杯只要35元，且飲品糖度、冰量開放任選，6月11日於官方LINE領券並使用都可訂線上平台預訂即享優惠，每人最多可獲2張券，以自取為主、限當日使用完畢，數量有限、售完為止，部分門市則不參與此活動。

▲日出茶太推出升級版「真蜜桃系列」。（圖／日出茶太提供）

日出茶太近日則推出升級版「真蜜桃系列」，選用以五窨工藝製成的窨雪茉莉茶為基底，再放進Q彈蜜桃粉粿、蜜桃果肉做為基底，推出結合輕盈奶香的「蜜桃粉粿輕乳茶」，以及搭配乳酸飲的「蜜桃粉粿乳酸」，售價65元起，提醒台北101店未販售。

為歡慶新品上市，至7月24日前祭出超值優惠活動，凡於日出茶太官方臉書或IG之指定貼文留言即可獲得「真蜜桃系列買1送1」、「真蜜桃系列第2杯半價」等優惠券，憑券至全台門市消費兌換，數量有限，送完為止，每人每次限購2組。