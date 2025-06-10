ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

手搖飲「手作仙草凍乳買1送1」只有1天　單杯下殺35元

▲▼CoCo手作仙草凍乳。（圖／CoCo提供）

▲CoCo手作仙草凍乳限時1天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

周三好康來了！手搖飲「CoCo」本周好友日祭出「手作仙草凍乳買1送1」，只要領券並透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。另外，日出茶太至7月24日前也豪撒指定飲品買1送1、第2杯半價券。

CoCo祭出「大杯手作仙草凍乳買1送1」優惠，2杯特價70元，換算下來單杯只要35元，且飲品糖度、冰量開放任選，6月11日於官方LINE領券並使用都可訂線上平台預訂即享優惠，每人最多可獲2張券，以自取為主、限當日使用完畢，數量有限、售完為止，部分門市則不參與此活動。

▲▼日出茶太推出升級版「蜜桃系列」夏季限定品項。（圖／日出茶太提供）

▲日出茶太推出升級版「真蜜桃系列」。（圖／日出茶太提供）

日出茶太近日則推出升級版「真蜜桃系列」，選用以五窨工藝製成的窨雪茉莉茶為基底，再放進Q彈蜜桃粉粿、蜜桃果肉做為基底，推出結合輕盈奶香的「蜜桃粉粿輕乳茶」，以及搭配乳酸飲的「蜜桃粉粿乳酸」，售價65元起，提醒台北101店未販售。

為歡慶新品上市，至7月24日前祭出超值優惠活動，凡於日出茶太官方臉書或IG之指定貼文留言即可獲得「真蜜桃系列買1送1」、「真蜜桃系列第2杯半價」等優惠券，憑券至全台門市消費兌換，數量有限，送完為止，每人每次限購2組。

【你可能也想看】

►達美樂披薩買1送1再送飲料　「2大速食店」最新優惠一次看
►Mister Donut「史努比聯名」第2彈　有糊塗塌客、狗屋甜甜圈
►肯德基「爆漿卡士達蛋撻」睽違15年回歸　明天起限量開賣

關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 日出茶太 買1送1

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

推薦閱讀

40分吃完3公斤漢堡餐免費並加送餐券

40分吃完3公斤漢堡餐免費並加送餐券

航港局推動台灣藍色公路品牌Taiwan Hi　獲經濟部國家產業創新獎

航港局推動台灣藍色公路品牌Taiwan Hi　獲經濟部國家產業創新獎

雙北2飯店度夏！贈泳池派對、滑冰券

雙北2飯店度夏！贈泳池派對、滑冰券

海鋼盔正肥美！涼拌炭烤爆炒爽吃

海鋼盔正肥美！涼拌炭烤爆炒爽吃

手搖飲手作仙草凍乳限時買1送1

手搖飲手作仙草凍乳限時買1送1

10大泡麵排行榜出爐！「2款黑馬」擠進宵夜榜單

10大泡麵排行榜出爐！「2款黑馬」擠進宵夜榜單

逾40款品項吃到飽！原燒西門店也有自助吧

逾40款品項吃到飽！原燒西門店也有自助吧

實測6間韓國限定手搖！

實測6間韓國限定手搖！

「3飯店暑假住房專案」遛孩去

「3飯店暑假住房專案」遛孩去

COMEBUY聯名《崩壞：星穹鐵道》

COMEBUY聯名《崩壞：星穹鐵道》

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

欣葉第2家「NAGOMI」6/19開幕

全台最大「8000坪繡球花海」盛開中

號稱台北最強手搖只賣到下午！

平日午餐吃到飽2人同行1位半價

薄多義「幾歲生日送幾隻雞翅」7月回歸

首屆「台南熱氣球派對」6/21登場

最難訂吃到飽「島語」今年增2分店

十二廚海鮮季開箱「松葉蟹、雪蟹腳必吃」

新葡苑2分店推港點吃到飽

藏壽司x三麗鷗滿額加碼送馬克杯

熱門行程

最新新聞更多

40分吃完3公斤漢堡餐免費並加送餐券

航港局推動台灣藍色公路品牌Taiwan Hi　獲經濟部國家產業創新獎

雙北2飯店度夏！贈泳池派對、滑冰券

海鋼盔正肥美！涼拌炭烤爆炒爽吃

手搖飲手作仙草凍乳限時買1送1

10大泡麵排行榜出爐！「2款黑馬」擠進宵夜榜單

逾40款品項吃到飽！原燒西門店也有自助吧

實測6間韓國限定手搖！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366