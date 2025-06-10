「3飯店暑假住房專案」遛孩去　贈雙樂園門票、爽吃人氣早餐

▲鎖定親子市場、城市微旅行客群，台北與高雄漢來大飯店即日起推出夏日住房專案。（圖／漢來大飯店提供）

記者彭懷玉／綜合報導

暑假快到了，飯店陸續推出親子住房優惠。漢來大飯店北、高兩館有贈樂園門票、早鳥入住三麗鷗主題房等專案；「關西六福莊生態渡假旅館」則贈水陸雙樂園無限次進出，以及早餐、淺山農事體驗，還能到非洲探險遊戲島暢玩。

▲「童趣FUN暑假」與「樂遊一夏」住房專案，每晚皆7,392元起，並贈島語自助餐廳早餐。（圖／漢來大飯店提供）

漢來大飯店

鎖定親子市場、城市微旅行客群，台北與高雄漢來大飯店即日起推出夏日住房專案。其中，台北漢來有「童趣FUN暑假」與「樂遊一夏」兩大主題，結合贈樂園門票、漢來熊等好禮，每晚均為7,392元起，翌日大啖島語自助餐廳早餐。高雄漢來大飯店主打暑假不加價的「2025夏日光旅．港灣假期」夏日住房專案，包含市景房型、亞灣家庭房及三麗鷗主題房，每晚最低5,891元起。

▲「樂遊一夏」每房贈送一隻漢來熊玩偶與限量編織提袋。（圖／漢來大飯店提供）

台北漢來部分，針對親子族群的「童趣FUN暑假」專案，包含一大一小爬爬客親子樂園套票、6歲以下兒童不加床免費入住，以及一組「漢來熊彩繪畫紙與蠟筆」，上傳作品參加抽獎，有機會獲得免費住宿券。「樂遊一夏」每房贈送一隻漢來熊玩偶與限量編織提袋，業者指出，日前韓國兩大女神級藝人孫藝珍、太妍入住台北漢來大飯店時，也曾PO文分享「漢來熊」。

▲▼三麗鷗主題房於6月19日前推出早鳥價，入住兩晚13,306元起；新地標「新濱町海洋廚房」。（圖／漢來大飯店提供）



高雄漢來「2025夏日光旅．港灣假期」限定專案中，每晚僅需5,891元起，即可入住五星飯店的市景精緻客房。粉絲必住的三麗鷗主題房，則於6月19日前推出三天兩夜早鳥價，入住兩晚13,306元起，即可與Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、KikiLala、蛋黃哥、大眼蛙等角色共枕眠。此外，專案提供飯店至新濱町來回免費接駁服務，並加贈鼓山-旗津來回船票、新濱町BOBO TEA飲品券等。以上專案於6月19日前預訂，加碼享早鳥9折優惠。

▲入住關西六福莊，可享六福村水陸樂園無限次進出。（圖／六福旅遊集團提供）

關西六福莊生態渡假旅館

關西六福莊今年暑假推出「金夏PUNCH住房專案」，提供三天兩夜與兩天一夜選擇。三人同行入住「肯亞藍天房」樓中樓房型，專案含活力早餐、三份水陸雙樂園入園手環，以及非洲探險遊戲島和淺山農場生態導覽，兩天一夜8,800+10%、三天兩夜15,300+10%元。

▲三人同行入住「肯亞藍天房」樓中樓房型，兩天一夜8,800+10%元。（圖／六福旅遊集團提供）

即日起至6月30日前預訂，可享限時早鳥優惠，無論是「旺日」或「暑假平旺日」皆不加價，「假日」與「暑假假日」加價打5折，更加碼招待第4至第6位旅客免費入住（不含專案內容）。專案適用入住期間為6月21日至9月7日。

▲▼「福豚生態」等多項體驗；「勇闖猛獸島」3至11歲孩童不分假日享5折優惠。（圖／六福旅遊集團提供）



不只如此，7月1日至8月31日，六福村祭出限時「動物體驗優惠」，包含「犀望巴士」、「福豚生態體驗」、「狐獴觀察」等，活動期間，3至11歲兒童不分平假日皆享5折優惠，12歲以上旅客平日6折、假日85折。六福村水樂園也將於6月21日開園，可以同步體驗主題樂園和消暑水樂園的魅力，拋開悶熱，感受沁涼玩水的暢快。