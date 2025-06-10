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鶴茶樓每年狂賣「蓮霧蘭香綠茶」回來了　限時1天買1送1

▲▼鶴茶樓蓮霧蘭香綠茶回歸。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓蓮霧蘭香綠茶強勢回歸。（圖／鶴茶樓提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣茶飲品牌「鶴茶樓」年年狂賣的春季限定「蓮霧蘭香綠茶」回來了，使用台灣盛產黑珍珠蓮霧製成，每一杯豪邁加入2至3顆蓮霧，打造濃郁果香，6月12日起於全門市上市，並祭出限時1天買1送1優惠。

▲▼鶴茶樓蓮霧蘭香綠茶回歸。（圖／鶴茶樓提供）

▲每杯蓮霧蘭香綠茶皆使用2至3顆蓮霧製成。

鶴茶樓「蓮霧蘭香綠茶」強勢回歸，選用淡雅的蘭香綠茶做為基底，搭配2至3顆黑珍珠蓮霧打成細緻蓮霧冰沙，每一口都能吃到新鮮細碎果肉結合帶有白玉蘭花香的綠茶，6月12日起正式開賣，並祭出限時1天買1送1優惠，凡購買「蓮霧蘭香綠茶」就送中杯純茶任選1杯，每人限購2組，提醒純茶不含蕎麥茶王。

▲▼麻古茶坊芒果季。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊芒果季開跑。（圖／麻古茶坊提供）

麻古茶坊本月則迎來「芒果季」，一共有4款飲品回歸，包括「楊枝甘露2.0」，以愛文芒果冰沙鋪底搭配芒果果粒、葡萄柚果粒堆疊，再放進Q彈綠茶凍及特調椰奶，一杯就有飽足感，售價85元起；「芝芝芒果果粒」選用愛文芒果冰沙加上綠茶凍、芒果果粒，再鋪上綿密鹹香芝芝，售價90元起。

「芒果果粒波波」則是愛文芒果冰沙搭配芒果果粒、波波與綠茶凍的組合，售價85元起；「柳橙芒果果粒茶」選用芒果果粒搭配柳橙、綠茶打造清爽滋味，售價75元起，即日起於全門市限時限量開賣。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 鶴茶樓 麻古茶坊

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