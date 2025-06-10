台北東區拉丁美洲料理餐廳6/13開幕　6道式體驗套餐3000元有找

▲台北東區拉丁美洲料理餐廳「Fon-Cé」6月13日開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼歐陸料理、泰式海鮮餐廳、燒鳥店、現代日式居酒屋後，MMHG湘樂餐飲集團攜手來自哥倫比亞的李奧納多・豐塞卡・塞利斯，在台北東區共同打造拉丁美洲料理餐廳「Fon-Cé」，6月13日正式開幕，即日起開放晚餐時段訂位，首波推出6道式體驗套餐，每人2680元+10%。

Fon-Cé是一間以當代視角詮釋拉丁美洲料理的餐廳，主廚李奧納多・豐塞卡・塞利斯（Leonardo Fonseca Celis，以下稱Leo）來自哥倫比亞，曾在丹麥「NOMA」、哥倫比亞「El」、祕魯「Central」等著名餐廳歷練，也曾待過斯洛維尼亞唯一的米其林三星「Hiša Franko」，2024年則以自由廚師身分開快閃巡迴，足跡遍及倫敦、曼谷、米蘭等城市。

▲Fon-Cé主廚Leonardo Fonseca Celis。（圖／MMHG湘樂餐飲集團提供）

去年，李奧納多受MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉邀請，來台展開長達半個月的快閃餐會，除了深受台灣人親切善良特質所吸引，也被台北日常生活中的豐富靈感與變化節奏所打動，這都成為Leo認真思考在台北開設餐廳的契機，最後決定與MMHG湘樂餐飲集團合作打造全新餐廳「Fon-Cé」，地點位於台北市東區，這也是他的第一家個人餐廳，希望透過台灣在地食材，呈現也熱愛的拉丁美洲味道。

▲風味高湯．玉米餅．Tucupi醬．迷你芭樂。（圖／記者黃士原攝）

林泉也表示，「在Fon-Cé裡，你會吃到熟悉的鳳梨、香菜、海鮮，也會發現那些平常沒看過的香氣和節奏，居然這麼新奇又熟悉。我們希望你來這裡，不只是吃一頓飯，更像來到Leo的家做客，用餐的同時，還感受到一段友情，還有南美的歡迎」。

不同一般高級餐廳動輒10多道的套餐，Fon-Cé希望可以讓民眾更輕鬆的用餐，同時測試市場對於拉丁美洲料理的接受度，開幕初期推出6道式體驗套餐，前菜是風味高湯與玉米餅，湯品以乾香菇、昆布、豬與牛骨熬製高湯，加入煙燻乾辣椒香料奶油、香菜籽、芥末籽、香料胡椒與桑葚增香，而玉米餅內餡是墨西哥的傳統醬料「Pipián」，通常以綠色蔬菜泥和南瓜籽調製而成，質地濃稠，不過Leo用花生來取代南瓜籽。

▲鷹嘴豆舒芙蕾．雞肝醬．焦糖椰奶醬。（圖／MMHG湘樂餐飲集團提供）

「鷹嘴豆舒芙蕾．雞肝醬．焦糖椰奶醬」這道點心，靈感源自西班牙與拉丁美洲常見的油炸麵糰甜點Buñuelo，Leo在延續傳統的基礎上重新詮釋風味。以鷹嘴豆做麵團，內餡填入雞肝慕斯與焦糖椰奶醬，並加入以黑啤酒風味液醃漬的芭樂片，將表面煎至微焦，可以用手拿取食用。

▲中卷．腰果碎．燈籠果醬．椰奶凝乳。（圖／記者黃士原攝）

「中卷．腰果碎．燈籠果醬．椰奶凝乳」則展現海鮮的鮮甜與發酵的風味層次。主廚選用新鮮小卷，先以鹽水醃製（Brine）後，經56度C低溫慢煮兩小時，再冷凍並切成薄如紙片的透亮薄片，之後淋上青花椒油，上方點綴椰子凝乳、烘焙腰果、醃漬酸豆與李子乾，最後淋上以米麴、燈籠果調製的醬汁收尾，帶有發酵氣息與果香。

▲主菜設計以共食為核心，由濃郁燉扁豆飯、西班牙豬肩胛肉與沙拉3道料理組成。（圖／記者黃士原攝）

主菜設計以共食為核心，希望促進餐桌上的互動與情感交流，分別是濃郁燉扁豆飯、西班牙豬肩胛肉配香茅醬與豬耳朵2道主食，以及烘烤酵母奶油醬、無花果、印加果與玉米筍組成的沙拉，讓客人自行取用搭配食用。

▲鮪魚骨髓．西洋菜．奇異果水．水梨。（圖／記者黃士原攝）

「鮪魚骨髓．西洋菜．奇異果水．水梨」是加點的開胃小品（380元），靈感源自墨西哥經典料理Aguachile，傳統上以酸辣醬汁醃漬生海鮮，展現鮮明爽口的風味。Leo 將此手法延伸運用，選用鮪魚骨髓，讓整塊骨髓上桌，外圈撒上鹽巴，稍微煎一下，再抹上迷你芭樂果醬炙燒，最後裹上香菜與西洋菜（俗稱水芹菜、水茼蒿），並佐以由西洋菜、梨子、奇異果、香菜、辣椒與萊姆汁調製的酸辣醬汁，增添爽口層次與熱帶香氣。

Fon-Cé 6月13日正式開幕，即日起開放晚餐時段訂位，首波推出6道式體驗套餐，每人2680元+10%，預計7月中旬開放午間用餐。

▲BO BO冠軍炒河粉。（圖／瓦城提供）

另外，瓦城泰統集團旗下「BO BO」主打泰式炒河粉，全台首店去年3月進駐宏匯廣場，大江購物中心日前宣布引進該品牌，6月16日開幕，同時推出慶祝活動，7月17日前完成指定步驟就送泰式奶茶或香烤泰北玉米。

BO BO是瓦城泰統集團去年推出的泰式炒河粉品牌，考量到不同消費者的口味需求，研發出12道泰式炒河粉，餐廳推薦「BO BO冠軍炒河粉」，採用Q彈河粉及新鮮白蝦，醬汁融合酸、甜、微辣；「綠咖哩椰汁雞肉炒河粉」結合雞腿片、九層塔等食材，搭配綠咖哩，微辣中帶點椰香；「女神炒青木瓜絲」則以青木瓜絲取代河粉，再搭配蛋、豆干、花生，整體風味清新微辣。



Fon-Cé

地址：台北市大安區敦化南路一段233巷15號

電話：02-2711-0528