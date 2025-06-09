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東京「吉伊卡哇樂園」地點確定了！開幕日期、票價、地點大公開

吉伊卡哇樂園正式公開開幕資訊。（翻攝自官網）

▲吉伊卡哇樂園正式公開開幕資訊。（翻攝自官網）

圖文／鏡週刊

風靡許多國家的日本知名動漫IP「吉伊卡哇」，今年4月宣布要在東京推出首座主題公園，引發不少「吉友」熱烈討論。如今官方正式宣布，「吉伊卡哇樂園」（Chiikawa Park）的地點將位在東京池袋的太陽城，開幕日期和票價也全都曝光了。

根據官網公告，「吉伊卡哇樂園」的地點將位在東京池袋的大型商場「太陽城SUNSHINE CITY」的別館1樓和B1，日期訂於7月28日，比先前外界推估的冬季還要早！

門票資訊也公開，12歲以上的全票為3,500日圓（約新台幣730元）、4到11歲的兒童票為1,800日圓（約新台幣380元），4歲以下出示證件免費；身障票價全票為2,500日圓（約新台幣520元），兒童票為1,500日圓（約新台幣310元）。

首批入園資格將採線上抽籤的方式，6月16日至23日開放受理，將抽出7月28日至8月31日期間的參觀門票，每人限申請一次，最多可申請4張門票。

需要注意的是，園區內不接受現金支付，需使用信用卡、交通IC卡或電子支付，且園區內不設置投幣式置物櫃，也禁止攜帶嬰兒車入園。營業時間為每日上午10點至晚間9點，最後入園時間為晚間7點。


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關鍵字： 吉伊卡哇樂園 鏡週刊

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