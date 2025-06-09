Mister Donut「史努比聯名」第2彈　有糊塗塌客、狗屋甜甜圈

▲Mister Donut第2波「史努比聯名」來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜甜圈品牌「Mister Donut」第2波「史努比聯名」來了，這次有全新糊塗塌客、史努比狗屋造型甜甜圈，還有一系列療癒周邊包括超實用SNOOPY系列陶瓷碗、玩偶吊飾等，更找來歐拉夫、安迪等角色躍上新包裝，6月10日起正式開賣。

Mister Donut推出最新2款聯名造型甜甜圈，把史努比最好的朋友糊塗塌客化身成「糊塗塌客甜甜圈」，選用蓬鬆巧貝裹上檸檬可可沾醬，再以可可醬點綴，售價75元；「史努比狗屋」則是經典狗屋變身，Q彈波堤裹上蘋果沾醬，最後插上史努比插卡，復刻漫畫經典場景，售價59元。

▲▼第2波史努比周邊有陶瓷碗禮盒、2款小玩偶吊飾。

第2波聯名周邊小物首推「SNOOPY系列陶瓷碗禮盒套組」，把史努比、糊塗塌客及查理布朗化身成超Q大臉瓷碗，一組4入，消費滿百元可享499元加購價1個，單筆限購2個，各門市數量有限，售完為止。

「SNOOPY小玩偶」、「Woodstock小玩偶」分別是史努比身穿甜甜圈店制服造型以及糊塗塌客手拿波堤的可愛萌樣，可以掛在包包上當作吊飾，可愛爆表，消費滿百元可享499元加購價1個，單筆限購2個，各門市數量有限，售完為止。

▲▼同步推出全新聯名包裝。

此波更加碼結合史努比及糊塗塌客推出全新甜甜圈紙盒、迷你派對紙盒；日式糰子則看得到糊塗塌客及史努比、歐拉夫、安迪3兄弟的可愛身影，6月10日起於全門市上市。

▲Mister Donut同步開賣5款全新酸甜檸檬系甜甜圈。

此外，Mister Donut再開賣5款全新酸甜檸檬系甜甜圈，「冬瓜檸檬波堤」特意在波堤擠上清爽冬瓜露，並沾裹檸檬可可沾醬；「檸檬波堤」同樣選用波堤沾裹檸檬可可沾醬，再放上檸檬可可片插上蒂頭，打造超萌檸檬造型。

「小蜜蜂波堤」把波堤裹上檸檬可可沾醬，並以可可醬及可可片點綴；「檸檬乳酸波堤」為波堤沾裹酸甜檸檬可可沾醬、乳酸可可的組合；「檸檬歐菲香」則把歐菲香沾上酸甜檸檬可可沾醬，售價48元起。

▲SNOOPY飲料提袋、SNOOPY便利貼只送不賣。

為歡慶新品上市，6月10日起至6月15日期間可享「甜甜圈買5送1／買6送2」優惠活動，須內含指定甜甜圈1款，並以價低優先贈送。

即日起凡使用icash Pay或icash 2.0支付，單筆消費滿199元就送「SNOOPY便利貼」1個；6月10日起以原價購買指定現做飲品（愛文芒果冰沙／蜜香柚子紅茶／柳橙百香紅茶／芭樂檸檬青茶）再送「SNOOPY飲料提袋」1個，送完為止。

▲一〇八抹茶茶廊夏季新品報到。（圖／一〇八抹茶茶廊提供，下同）

北海道抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」本月也推出初夏新品，一共開賣最新6款甜點、飲品，首推濃厚系「抹茶／焙茶霜淇淋」，分別選用抹茶霜淇淋撒上厚厚京都宇治抹茶粉、焙茶霜淇淋搭配大量焙茶粉，每一口都能吃到濃厚茶香結合奶香，每支售價138元。

「焙茶卡士達大判燒」則強勢回歸，在經典大判燒中加入自製焙茶卡士達醬內餡，香氣十足，每顆售價50元；「黑糖黃豆白玉杯」在白玉上撒上焦香黃豆粉，搭配108自家製黑糖蜜，打造經典日式點心杯，售價118元，凡購買其他產品可享加購價88元，限於京站店販售。

▲抹茶、焙茶堅果杏仁奶拿鐵，乳糖不耐症也能喝。

最後是主打植物奶的「抹茶／焙茶堅果杏仁奶拿鐵」，特選堅果杏仁奶做為基底，分別結合京都宇治抹茶、濃郁焙茶，即使有乳糖不耐症也能喝，且提供冰、熱選擇，售價130元起。