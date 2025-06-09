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薄多義「幾歲生日送幾隻雞翅」7月回歸　今日開放預約

▲薄多義「幾歲就送幾隻雞翅」活動。（圖／薄多義提供）

▲薄多義的「幾歲送幾隻雞翅」生日禮7月回歸。（圖／薄多義提供）

記者黃士原／台北報導

前年5月停止舉辦的「幾歲送幾隻雞翅」，薄多義昨日宣布7月回歸，今日起開放預約。

薄多義主打義式窯烤披薩、義大利麵及燉飯，還有各式主廚排餐、開胃菜、沙拉，2019年推出的「雞翅生日禮」，壽星幾歲就送幾隻雞翅，成為許多民眾慶生首選餐廳。由於近年原物料飆漲，該活動已於2023年5月停止舉辦。

不過，薄多義官方臉書粉專昨日宣布「幾歲送幾隻雞翅」7月1日再度回歸，今天起開放7月份預約，7月1日開放預約8月及9月。業者也提醒，當月壽星須本人到場，並須出示本人證件，每桌限兌換1次，若多人是壽星，僅以訂位時預約的1位壽星歲數計算。

薄多義的訂位規範也寫到，1、只接受電話或至門市預約，需提前3天完成；2、不接受網路預約、不接受當天報名；3、訂位需4人以上，或不足4位但點滿4人低消亦可；4、訂位時需提供壽星生日及歲數，請確認清楚再預約，現場不可更改雞翅數。

▲汕頭泉成沙茶火鍋連3個月推出生日優惠，當月壽星幾歲就送幾隻蝦。（圖／取自汕頭泉成沙茶火鍋臉書）

另外，高雄汕頭泉成沙茶火鍋在結束82周年活動後，6月1日至8月31日平日時段，推出生日優惠活動「金多蝦」，只要提前一日電話預約並登入活動，消費滿2000元（並符合店家基本消費規定），當月壽星「幾歲就送幾隻蝦」，除了高雄中山總店，全台汕頭泉成沙茶潮鍋8家分店也適用。

店家也提醒，除了必須出示證件外，每桌限兌換1次，每日數量有限，送完為止。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 薄多義 幾歲生日送幾隻雞翅

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