▲西雅圖壹酒店近日開幕，上圖為酒店大廳。（圖／喜達屋酒店集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

達美與國籍航空開航「台北－西雅圖」直飛航線後，讓旅客赴美旅遊更加方便，也帶動當地觀光，而現在當地又有新酒店開幕。喜達屋酒店集團旗下永續奢華品牌「壹酒店（1 Hotels）」全新據點「西雅圖壹酒店」近日開幕，本篇就整理館內5大亮點，喜歡住飯店的你，不妨列入下次入住清單中。

亮點1：便利的地理位置

新酒店坐落於創新企業雲集的南聯合湖區，步行可至海濱、城市綠廊、太空針塔、派克市場等著名景點，完全不需開車。若想體驗更便利的移動方式，旅客們還能享受酒店提供的奧迪電動車專屬服務，免費乘坐全電動奧迪 Q6 e-tron，或在專人陪同下試駕，輕鬆探索西雅圖城市風情。

亮點2：藝術兼具永續的設計

酒店整體設計以自然為靈感、環保為理念，融合在地文化與高端設計，成為太平洋西北地區綠色奢華的新指標。酒店內藝術品、建材與傢俱皆大量採用本地工藝、回收素材與手工創作，從陶瓷壁爐磚、苔蘚藝術到原住民致敬紡織品，無一不傳達「奢華也能永續」的核心理念，令人聯想起西雅圖的海事與工業歷史。

此外，全年皆開放的戶外露台設有篝火與木製花架，旅客可在此放鬆身心，近距離感受太平洋西北地區獨特的綠意景觀，體驗融合自然與設計的沉浸式氛圍。

▲▼酒店套房。

亮點3：森林系客房採床品全有機、用品零塑料

酒店共有 153 間寧靜的客房，其中包括 45 間套房，設計靈感來自太平洋西北地方的森林、海岸線和山脈。空間皆採用有機紋理和手工材料進行裝飾，例如回收的木牆、卵石地板、Chiara 石英石檯面等；許多客房和套房皆能欣賞到太空針塔或城市天際線的美景。

永續發展的精神也落實於客房內，如配有水過濾系統、以回收的酒瓶製成的水杯、蓬鬆的枕墊床鋪搭配100%有機材質床品、配可回收咖啡膠囊的 Nespresso 咖啡機、瑜伽墊及含精油的Bamford洗浴用品。客人還可以參與「1 Less Thing捨一物 」計劃，以此項簡單而有力的宣導，鼓勵旅客留下閒置衣物，捐贈給本地非營利機構Mary’s Place。

▲餐廳「La Loba」。

亮點4：餐飲體驗

酒店內的餐廳「La Loba」結合西班牙、日本與地中海風味打造層次豐富的共享式用餐體驗。餐廳菜單依據季節與市場供應調整更新，提供多樣化的選擇，包括以柴火燒烤方式製作的海鮮料理、以菇類入饌的巴斯克小吃 Pintxos 等，適合多人共享。菜色亦涵蓋稀有肉品、生醃料理及蔬食創意料理，La Loba將帶領食客展開一場兼具創意與風味的味覺探索之旅。

▲西雅圖壹酒店 Drift 咖啡酒吧。

亮點5：從清晨營業到夜晚的咖啡酒吧

大廳旁的 Drift 咖啡酒吧，將飯店的餐飲理念融入全天候的社交空間。清晨時分，旅客可品嚐來自西雅圖本地的 FONTE 咖啡及溫哥華 TEALEAVES 茶品，搭配自製的烘焙點心與輕食。入夜後，Drift 化身為溫馨的調酒酒吧，賓客可在壁爐暖光與燈光藝術牆前，悠閒享用低酒精調飲、當季小點與自然酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼矽谷樹屋酒店。（圖／業者提供）

而美國首間「矽谷樹屋酒店」近期也在加州開幕，酒店共有111間客房和套房，房型命名也別具匠心，像是「棲枝特大床房Perch King」及「俱樂部會所套房Clubhouse Suite」等，展現樹屋酒店品牌輕鬆愜意、機智妙趣、低調奢華的精髓。

酒店的設計多元混搭、兼收並蓄，如農莊風格的書桌為素描寫生、撰寫日記和享用零食而設。部分客房設有陽台，其他則配有嵌入式閱讀角落和深浸式浴缸。所有客房均提供貼心客用品，包括天然棉質睡袍、可續裝的客製洗浴用品，以及裝滿本地美食的迷你吧等。