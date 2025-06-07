最難訂吃到飽「島語」今年增2分店！高雄8月登場　桃園最快11月開

▲島語自助餐今年先後插旗高雄、桃園。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

升級版漢來海港的「島語自助餐廳」，前年10月開幕以來都是一位難求，之前傳出第2家店會開在台北大巨蛋，不過後來進度延遲，反而先插旗高雄漢神百貨與桃園台茂購物中心，分別預計8月、11月開幕。

島語自助餐廳在開幕後1個月就傳出進駐台北大巨蛋，但一直沒有進度，反而是今年3月傳出高雄漢神百貨8樓改裝後會有自助餐進駐，大家猜測可能是島語自助餐廳，漢來美食則是證實這項消息，並表示最快8月開幕。

▲漢來海港桃園台茂店將升級為島語，7月31日停業改裝。（圖／漢來美食提供）

此外，漢來美食日前宣布，旗下「漢來海港」桃園台茂店，將於今年7月31日進行升級大改裝，之後將會以島語重新跟大家見面。為感謝桃園在地消費者10年來的熱情支持與愛護，餐廳特別祭出限時回饋活動，7月30日前，平日時段持4張該店餐券用餐，即享5人同行1人免費。

▲「鮮」餐區有各式海鮮無限供應。（圖／記者黃士原攝）

島語自助餐廳目前僅有一家，位於台北漢來大飯店，是漢來美食前年10月推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，開幕至今仍是一位難求，也有全台最難訂Buffet的稱號。餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐價1490元+10%起至2090元+10%。

▲台北遠東香格里拉「遠東Cafe」昨日起至8月7日推出「印度食尚嘉年華」。（圖／台北遠東香格里拉提供）

另外，台北遠東香格里拉遠東Cafe昨日起至8月7日推出「印度食尚嘉年華」，邀請新德里香格里拉行政主廚甘甘迪普·辛格·薩赫尼，與遠東Cafe印度籍主廚羅瓦特及拉克什聯手，帶來20多道印度南北經典料理，包括盧迪亞納奶油雞、象徵皇家勝利的印度式烤羊肉、辛香奔放的辣炒螃蟹、絲滑濃郁的杏仁起司咖哩，以及皇家麵包布丁等。

▲台北萬豪Garden Kitchen下午茶吃到飽特價到8月29日。（圖／台北萬豪提供）

台北萬豪酒店歡慶10周年，Garden Kitchen下午茶吃到飽推出限時優惠，原價每人1080元+10%，8月29日前特價899元+10%，現省199元。Garden Kitchen餐檯上供應超過50種料理美食，規劃了漁港直送極鮮海物區、精湛冷盤區、環球熱食區、現切肉食吧、現點現做料理區及夢幻甜點區等6大主題區。