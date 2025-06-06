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九份紅燈籠祭6/14點亮山城！3裝置亮點先看　開幕式贈小提燈

▲「2025九份紅燈籠祭」將於6月14日晚上6時點燈，至7月13日期間每晚6點至10點亮燈。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「2025九份紅燈籠祭」將於6月14日晚上6時點燈，開幕式當晚將發送小提燈，送完為止。（圖／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

夜訪九份時刻來臨！「2025九份紅燈籠祭」將於6月14日晚上6時點燈，今年在五番坑公園、金山岩、豎崎路小公園等地設置燈飾，最吸睛的就屬輕便路沿線的燈「龍」，至7月13日期間每晚6時至10時亮燈。同時，開幕式當晚，民眾可到昇平戲院前廣場，免費領取小提燈，2梯次限量200個，發完為止。

▲九份,九份旅遊,九份紅燈籠祭,九份金礦博物館第六代曾譯嫻,阿妹茶樓。（圖／記者彭懷玉攝）

▲九份阿妹茶樓。（圖／記者彭懷玉攝）

新北市觀旅局表示，今年活動主題為「九份地底有條黃金龍」，包含象徵祈福與希望的五番坑公園《祈福田》、結合金山岩月老信仰與科技互動的《籤願心燈》，以及展現礦業歷史的豎崎路小公園《夜色九份》，老街一帶掛上沉浸式燈籠海，縈繞懷舊而浪漫的氛圍。

▲「2025九份紅燈籠祭」將於6月14日晚上6時點燈，至7月13日期間每晚6點至10點亮燈。（圖／新北市觀旅局提供）

▲▼象徵祈福與希望的五番坑公園《祈福田》；位於輕便路上長達20公尺的燈「龍」。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「2025九份紅燈籠祭」將於6月14日晚上6時點燈，至7月13日期間每晚6點至10點亮燈。（圖／新北市觀旅局提供）

除了三大燈籠打卡裝置，輕便路上，由70盞燈籠組成一條長達20公尺的燈「龍」，點亮時彷彿金龍盤踞山城，夜色中閃耀奪目光彩，為山城注入滿滿福氣。

▲「2025九份紅燈籠祭」將於6月14日晚上6時點燈，至7月13日期間每晚6點至10點亮燈。（圖／新北市觀旅局提供）

▲6月21日起每周六、日將推出預約制「百人提燈夜遊」導覽行程。（圖／新北市觀旅局提供）
點燈儀式當晚，昇平戲院前廣場將免費發送限量小提燈，分為兩波發送：第一波18:00（17:45開放排隊）、第二波18:30，每波限量100個，發完為止。現場也將由專業導覽人員帶領進行「提燈夜遊」，沿著輕便路漫遊，打卡燈海中的各大亮點，體驗九份夜色之美。全程參與的民眾可兌換在地名店「阿柑姨芋圓」的兌換券一張。

九份歷史最久的阿柑姨芋圓。(圖／取自九份阿柑姨芋圓臉書粉絲團)

▲全程參與「提燈夜遊」的民眾可兌換在地名店「阿柑姨芋圓」的兌換券一張。(圖／取自九份阿柑姨芋圓臉書粉絲團)
每周六、日更將推出預約制「百人提燈夜遊」導覽行程，活動需事先於ACCUPASS報名（費用250元／人），共計8個場次，參與者可獲贈專屬紀念品，包括小提燈、祈福卡與明信片等。另外還有集章活動、在地手作體驗、燈籠著色、古裝體驗加贈一小時租借等。

規劃過夜的遊客，只要電話訂房時說出通關密語「我要參加九份紅燈籠祭」，即享合作民宿95折優惠，囊括神隱之森、九重町、利未莊園、曉宅山等21家旅宿。

關鍵字： 新北市旅遊 九份旅遊 瑞芳區旅遊 2025九份紅燈籠祭

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