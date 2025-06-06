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日出茶太「真蜜桃系列」新上市　限時領券享買1送1、第2杯半價

▲▼日出茶太推出升級版「蜜桃系列」夏季限定品項。（圖／日出茶太提供）

▲日出茶太推出升級版「蜜桃系列」夏季新品。（圖／日出茶太提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日出茶太熱賣20年的暢銷飲品「蜜桃春芽」升級，推出全新「真蜜桃系列」，以窨雪茉莉茶為基底打造2款飲品，且吸得到獨家手工配料「蜜桃粉粿」，即日起於全門市上市，更限時贈買1送1、第2杯半價券。

日出茶太「真蜜桃系列」升級上市，選用以五窨工藝製成的窨雪茉莉茶為基底，再放進Q彈蜜桃粉粿、蜜桃果肉做為基底，推出結合輕盈奶香的「蜜桃粉粿輕乳茶」，以及搭配乳酸飲的「蜜桃粉粿乳酸」，售價65元起，提醒台北101店未販售。

▲▼日出茶太推出升級版「蜜桃系列」夏季限定品項。（圖／日出茶太提供）

▲歡慶新品上市，凡至日出茶太官方臉書或IG留言可領限量優惠券。

為歡慶新品上市，即日起至7月24日也祭出超值優惠活動，凡於日出茶太官方臉書或IG之指定貼文留言即可獲得「真蜜桃系列買1送1」、「真蜜桃系列第2杯半價」等優惠券，憑券至全台門市消費兌換，數量有限，送完為止，每人每次限購2組。

▲▼御私藏推出林俊傑專屬特調「黑夜問白天」。（圖／御私藏提供）

▲御私藏推出林俊傑專屬特調「黑夜問白天」只賣2天。（圖／御私藏提供）

另外，為迎接天王JJ林俊傑本周末於大巨蛋開唱，御私藏以林俊傑歌曲《黑夜問白天》做為靈感推出同名特調「黑夜問白天」，在薰衣草綠茶裡加入滑順鮮奶酪、Q彈仙草凍及香濃白色起司奶蓋，把黑與白的元素完美融合，每杯售價90元，6月7日、6月8日於大巨蛋店限定販售，凡購買黑夜問白天就送JJ應援貼紙+品牌保冷1杯袋，數量有限、售完為止。

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