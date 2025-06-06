一〇八抹茶夏季新品報到　有焙茶霜淇淋、黑糖黃豆白玉杯

▲一〇八抹茶茶廊初夏新品報到。（圖／一〇八抹茶茶廊提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

北海道抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」初夏新品報到，一口氣推出6款限定甜品，包括濃厚系抹茶、焙茶霜淇淋，還有人氣回歸的經典焙茶卡士達大判燒，即日起限時開賣。

一〇八抹茶茶廊全門市開賣最新6款甜點、飲品，首推濃厚系「抹茶／焙茶霜淇淋」，分別選用抹茶霜淇淋撒上厚厚京都宇治抹茶粉、焙茶霜淇淋搭配大量焙茶粉，每一口都能吃到濃厚茶香結合奶香，每支售價138元。

▲▼焙茶卡士達大判燒回歸；黑糖黃豆白玉杯限於京站店販售。

「焙茶卡士達大判燒」則強勢回歸，在經典大判燒中加入自製焙茶卡士達醬內餡，香氣十足，每顆售價50元；「黑糖黃豆白玉杯」在白玉上撒上焦香黃豆粉，搭配108自家製黑糖蜜，打造經典日式點心杯，售價118元，凡購買其他產品可享加購價88元，限於京站店販售。

▲抹茶／焙茶堅果杏仁奶拿鐵主打植物奶搭配。

最後是主打植物奶的「抹茶／焙茶堅果杏仁奶拿鐵」，特選堅果杏仁奶做為基底，分別結合京都宇治抹茶、濃郁焙茶，即使有乳糖不耐症也能喝，且提供冰、熱選擇，售價130元起。

▲辻利茶舗「焙茶祭」登場。（圖／辻利茶舗提供，下同）

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」則迎來「焙茶祭」，首推集結4款招牌焙茶甜點的「宇治焙茶時光套餐」，內含人氣王「宇治焙茶麻糬巴斯克」、回歸限定「焙茶霜淇淋」、黃豆黑蜜及特製焙茶豆沙的雙口味「日式白玉串糰子」、清爽系「焙茶生果凍」，還可任選現刷熱抹茶或日本茶飲煎茶、焙茶、玄米茶1款，售價450元，限內用。

內用加碼推「宇治焙茶冰心大福套餐」，內含大福2入與指定茶飲1杯；另有4入外帶選擇，原價315元，優惠價279元。

▲2款人氣冰品同步回歸。

2款人氣冰品也同步回歸，「辻利蕨餅百匯」選用濃郁焙茶霜淇淋搭配玄米、紅豆、Q彈蕨餅，再疊上「茶櫃最中餅」，售價160元；「經典白玉百匯」則以抹茶生果凍為基底，夾入綿密紅豆、焙茶霜淇淋及白玉串，再佐以黃豆粉與黑糖蜜，售價150元。以上焙茶系列限定只在台北遠百信義店販售。