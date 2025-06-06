韓國「鯛魚燒界的愛馬仕」來台快閃　6/20登場「只賣42天」

▲韓國「鯛魚燒界的愛馬仕」來台快閃。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

繼甜甜圈、紙巾吐司、可頌塔、裸感草莓蛋糕後，台北晶華酒店再度攜手韓國人氣甜點品牌Les Amis Honnetes，於6月20日至7月31日販售有韓國「鯛魚燒界的愛馬仕」稱號的「可頌鯛魚燒」，以及散發濃郁奶香的「Butter Bar 磚蛋糕」。

來自韓國首爾的甜點品牌Les Amis Honnetes，以其獨特的韓系美學結合法式甜點工藝而聲名大噪，而讓該品牌一夕爆紅的就是「可頌鯛魚燒」，創辦人兼主廚朴成彩從傳統的鯛魚燒中找靈感，以可頌麵皮取代原本的奶蛋麵皮，並在可頌麵團塗上糖漿，而內餡則是以法式卡士達的手法調配，不僅將內餡外露創造視覺效果、也融入絲滑爆漿的豐富口感，被韓國網媒譽為「鯛魚燒界的愛馬仕」。

此次在晶華快閃的「可頌鯛魚燒」共有6種人氣口味，包括奢華濃郁的杜拜巧克力、滋味酸甜且果香十足的草莓卡士達、清新回甘的靜岡抹茶、層次豐富的黑金巧克力、經典不敗的紅豆奶油，以及為快閃活動新研發的黃豆粉奶油。

▲Les Amis Honnetes的磚蛋糕。（圖／晶華提供）

另一款首度登台的「Butter Bar 磚蛋糕」，是介於磅蛋糕與瑪德蓮之間的創新甜點，透過特有的奶油及麵粉比例，Les Amis Honnetes烘烤出屬於自己的奶油蛋糕體，其口感扎實、奶香濃郁且造型方正如磚，便取名為磚蛋糕。此次來台帶來5種口味，包括經典香草、伯爵茶香、蜂蜜香栗、濃萃咖啡與焦糖奶油。

可頌鯛魚燒與磚蛋糕從6月20日至7月31日於「晶華美食到你家」及晶華酒店一樓 Regent Gift Shop 限時販售，前者每盒6入，後者每盒5入，售價皆為980元。

▲Krispy Kreme今日限定「買一送一」。（圖／Krispy Kreme提供）

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▲Mister Donut最新2大組合優惠限時3天開跑。（圖／Mister Donut提供）

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