北美館2家新餐廳明開幕！法式小館提供家常菜　咖啡廳還能看飛機

▲北美館2家新餐廳明開幕，上圖為「Bonami法式小館」。（圖／湘樂餐飲集團提供）

記者黃士原／台北報導

台北市立美術館將有新餐廳進駐，由MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉領軍米其林星級團隊，攜手Alife Holdings推出「Bonami法式小館」與「Rolling Dough咖啡廳」。業者表示，前者提供法式家常菜，後者則是主打各式可頌麵包，希望讓美食成為展覽體驗的延伸，進而吸引國際旅客專程來訪。

▲Rolling Dough咖啡廳位於北美館2樓。

Bonami法式小館與Rolling Dough咖啡廳位於北美館2樓，分別設有42席與12席內用座位，明天正式開幕，今日即可預約。曾多次摘下米其林一星、MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉表示，創立這2家餐廳，目的是要突破傳統美術館的空間想像，打造一個讓藝術與美食相互交融的場域。

▲法式焗蝸牛。（圖／記者黃士原攝）

▲鄉村肉派。（圖／記者黃士原攝）

Bonami法式小館以「Bon ami」（法文意為好朋友）命名，展現溫暖、適合分享的生活態度，主廚何卓濠（Percy Ho）曾任職多家香港米其林餐廳，擅長融合國際技巧與在地食材，目前初期菜單會以法式家常菜為主，像是法式焗蝸牛、鄉村肉派、招牌醃漬鮭魚佐茴香沙拉等。

▲整顆朝鮮薊佐大蒜鯷魚醬。（圖／記者黃士原攝）

另外，招牌菜「整顆朝鮮薊佐大蒜鯷魚醬」外型吸睛，同時還有2種吃法，首先是剝下葉片品嚐原味，另一吃則由主廚取出朝鮮薊心切片盛盤。「香煎檸檬鰨魚」使用歐洲高檔料理中極受歡迎的白肉魚種，以自製奶油香煎至表皮金黃酥脆，在烹調過程中需由專人不斷澆淋醬汁，使奶油的醇厚香氣層層滲入細緻魚肉。

▲Rolling Dough咖啡廳則主打每日現烤可頌與精品咖啡。

Rolling Dough咖啡廳則主打每日現烤可頌與精品咖啡，品牌名稱象徵「層層摺疊的手工麵團」，甜點行政主廚Florian Bourquin來自瑞士，曾任Pierre Marcolini甜點主廚，目前店裡提供6款可頌，除了大家熟悉的彎月外型外，他也取材北美館的建築設計，推出多款幾何造型的可頌，除了原味，還有巧克力、肉桂、開心果等口味。

此外，Rolling Dough咖啡座位區，還擁有市區少見的看飛機絕佳視角，讓顧客在享用咖啡之餘，也能近距離欣賞飛機劃過城市上空的瞬間。Bonami與Rolling Dough明天正式開幕，即日起開放預約。

▲「here Kyoto 台南 | 開山・清水」將於6月開幕。（圖／業者提供）

另外，來自日本京都的咖啡與可麗露專門店「here Kyoto」，海外首店落腳台南，並命名為「here Kyoto 台南 | 開山・清水」，已於6月1日正式開幕。

here Kyoto自2019年創立以來，在京都烏丸御池與清水寺附近設有兩家分店，吸引世界各地熱愛咖啡與拉花藝術的旅人前來造訪。今年決定進軍海外，看上台南融合古蹟與現代創意的城市風貌，近年成為國際旅人矚目的文化據點，決定將海外店開設在此。