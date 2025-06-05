京都將開幕3間新飯店！一晚最高300萬日圓　還有5人家庭房

▲HANARE by Tokyu Stay最快9月開幕。（圖／京都市台灣推廣事務所提供）

記者蔡玟君／綜合報導

京都已成為奢華旅宿品牌爭相進駐的重要日本城市，接下來又有多間亮點奢華酒店將接力登場，以下就整理出3間即將開幕的旅宿選擇，有適合家庭旅客入住的飯店，更有酒店挑戰京都房價新高點，入住頂級套房一晚300萬日圓。

▲HANARE by Tokyu Stay也設有最多可入住5人的家庭房。（圖／京都市台灣推廣事務所提供）

1.HANARE by Tokyu Stay

位於京都市中心的「東急Stay京都三条烏丸」宣布，旗下別館「はなれ」將於今年9月29日以全新姿態「HANARE by Tokyu Stay」重新開幕，並已開放預訂。本次由奈良設計師藤井崇司操刀，圍繞「悠、幽、遊、融」四大主題進行翻新，融入京都四季意象與傳統美學。

全新客房不僅提升舒適性，還新設最多可容納5人的「家庭房」，適合情侶、家庭或好友同行；部分房型更採用描繪自然意象的藝術布料裝飾牆面，打造充滿「遊藝」與「悠然」氛圍的靜謐空間。

▲▼帝國酒店 京都將於明年春季開幕，最頂級套房一晚300萬日圓。（圖／翻攝自帝國酒店官網）

2.帝國酒店 京都

帝國酒店宣布，以位於祇園的彌榮會館改裝的「帝國酒店 京都」將於2026年春天開幕，並計畫在今年秋天開放預訂，這也是自「帝國酒店 大阪」後，睽違30年的全新旅宿。

業者鎖定金字塔頂端客群，以日本國家級非物質文化遺產「彌榮會館」的一部分進行改裝，館內設有55間客房，更首次設有榻榻米客房，其中最頂級的套房住一晚約300萬日圓（約新台幣62萬7000元），目標希望未來入住客群有6成為海外客。

▲京都麗晶酒店。（圖／京都市台灣推廣事務所提供）

3.京都麗晶酒店

洲際集團攜手GI Capital，宣布打造「京都麗晶酒店」，並計畫在2028年開幕。酒店坐落於京都御所、平安神宮、南禪寺等歷史名勝附近的靜謐高級住宅區，步行可抵達京都市營地下鐵東西線「蹴上站」，交通十分便利。

目前酒店預計將有83間客房，客房內鄰近窗戶處會有結合日本傳統美學與現代詮釋的「緣側」，讓住客在房內就可愜意欣賞庭園與山巒的美景，同時飯店內也設有百年高級料亭「鶴屋」，提供旅客尊榮餐飲服務。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）