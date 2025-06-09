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冬季必追冰火國度　冰島看極光、騎冰島馬

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

冬季必追冰火國度 冰島看極光.騎冰島馬（圖／鳳凰旅遊）

▲冰島位處北極圈帶的極光區，更有火山冰川，被稱為「冰與火的國度」。

近北極圈的冰島，以壯麗的火山、冰川與無光害的夜空，成為冬季極光追尋者的天堂。每年10月至隔年3月，是絕佳旅遊時機，不只可欣賞夢幻極光，更能探索冰與火交織的自然奧祕，感受靈魂悸動的浪漫冒險。

冬季必追冰火國度 冰島看極光.騎冰島馬（圖／鳳凰旅遊）

▲在首都雷克雅維克，就可以追極光。

極光是太陽風中的帶電粒子，當與大氣中氣體原子碰撞時，將產生放電現象，而所散發出的瑰麗耀眼光芒，出現在北極的稱為北極光，出現在南極的就稱為南極光。來冰島，停留時間愈長、看到極光的機率愈高，舒適雅潔的住宿，更為精彩行程加分，享有旅途悠閒時光。

冬季必追冰火國度 冰島看極光.騎冰島馬（圖／鳳凰旅遊）

▲藍湖享有世界七大溫泉美譽，可體驗戶外泡湯，消解旅途疲勞。

從寒夜回到溫泉的懷抱，是冰島旅程中的另一種極致感受。火山活動的頻繁使冰島成為世界上溫泉最多的國家之一，8百多處平均水溫在攝氏75度左右的溫泉遍布冰島各地。藍湖溫泉坐落於火山岩層間，乳藍色泉水中飄浮著溫暖蒸氣，宛如漂浮在雲霧仙境。浸泡其中，遠方雪山倒映水面，矽泥面膜更添療癒感。

冬季必追冰火國度 冰島看極光.騎冰島馬（圖／鳳凰旅遊）

▲藍冰洞健行，一探冰層奇幻透淨的藍光與冰島特殊地質。

當進入瓦特納冰川國家公園，冰島最夢幻的一幕隨之登場！隱藏於冰川之下的藍冰洞，光線穿透純淨冰層時，折射出如寶石般的藍色光輝，真的太美太夢幻。穿上冰爪跟隨嚮導深入冰洞，每一步都像踏入一幅天然藍調油畫。全程約2.5小時的健行，彷彿走進地球最深層的心跳聲中。

冬季必追冰火國度 冰島看極光.騎冰島馬（圖／鳳凰旅遊）

▲火山黑沙、玄武岩柱、白色浪花，勾勒出一幅超現實風景畫。

繼續往冰島南岸前行，黑沙灘與史考加瀑布如畫卷般展開。黑沙灘上玄武岩柱林立、海浪拍岸，構成超現實風景；而史考加瀑布從懸崖傾瀉而下，氣勢磅礡，據說瀑布背後藏有神祕寶藏，每一滴水珠都似乎訴說著這片土地的遠古傳奇。

冬季必追冰火國度 冰島看極光.騎冰島馬（圖／鳳凰旅遊）

▲史考加瀑布夏季易產生彩紅，冬季結冰水柱展現另一番風情。

在冰島，也可享有超棒的騎馬體驗。冰島馬是世界上血統最純正的馬種，千年以來未曾與外種混配，矮小卻健壯，性格溫順，加上受過專業訓練，無論是新手還是有經驗的騎士，都能輕鬆掌握節奏，可愛的冰島馬，樣子好呆萌，只有在這裡才遇得到牠們哦。

冬季必追冰火國度 冰島看極光.騎冰島馬（圖／鳳凰旅遊）

▲騎馬體驗不稀奇，冰島馬騎行才夠酷。

●推薦行程：
冰島極光藍冰洞健行、斯奈山半島、 雪上摩托車10天
(冰島馬騎行、藍湖溫泉、冰島龍蝦海鮮總匯、4D飛越冰島、六晚探索極光)
早鳥優惠限時第二人減６千元
https://reurl.cc/LaoYdX

●行程亮點：
．近北極圈之冰島住宿六晚，增加看極光機率
．瓦特納冰川～藍冰洞健行（專業嚮導），一探冰層奇幻透淨的藍光
．冰島最著名「金環」風景線～黃金瀑布、間歇噴泉
．世界七大溫泉美譽的藍湖，享戶外泡湯樂　
．特別安排冰上摩托車巡弋之旅
．斯奈山半島之旅
．特別安排冰島馬騎行之旅
．特別安排4D飛越冰島
．鑽石黑沙灘、史可加瀑布、塞里雅蘭瀑布
．冰島龍蝦海鮮總匯
．貼心贈禮：冬季（11-3月）加贈雪地防滑冰爪鞋套（每人一雙）

●更多北歐極光行程https://reurl.cc/1Kpa1Y

更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 七逗旅遊網 鳳凰旅遊 冰島 極光

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