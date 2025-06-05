台北68年「華亭豬腳麵」宣布熄燈　6／8為最後營業日

▲華亭豬腳麵6/8為最後營業日。（圖／取自Google地圖）

記者黃士原／台北報導

位於蘭州街上的「華亭豬腳麵」是一家有68年歷史的老店，提供豬腳、麵食與各式小菜，平價又美味，擁有許多忠實顧客。不過，店家日前宣布6月8日為最後營業日，想再回味的人要把握最後機會。

華亭豬腳麵原是天水路上的小麵攤，民國46年創立，經營團隊曾多次變動，地點也多次搬遷，從最早的天水路、華亭街到現在的蘭州街，從街邊小攤變成有舒適空間的店面，但煮得軟嫩入味的豬腳仍是招牌，單價50元至65元。

麵食部分，華亭供應豬腳麵、餛飩麵、麻醬麵、厚醬麵及陽春麵（乾／湯），小碗價格35元起至90元，大碗55元至110元。滷味小菜則有大腸頭、鴨胗、雞腸、豬皮、滷蛋、豆乾等，價格15元至75元。

不過，店家4月曾預告熄燈消息，日前則宣布6月8日為最後營業日，消息傳出後讓許多粉絲不捨，留言表示「太可惜了，傳承的手藝又有一家要消失了」、「從小吃到大的味道」、「華亭街麵攤的食物應該是我今生最懷念的滋味」。

▲周記手工家常麵6月14日熄燈。（圖／部落客紫色微笑提供）

另外，位於台北市中正區城中市場的「周記手工家常麵」開業已有40多年，不僅是許多老饕的口袋名單，還曾被英文亞洲週刊封為台灣美食之最。不過店家日前公告，將於6月14日結束營業。

周記手工家常麵位於台北市中正區的「城中市場」，以手擀刀切麵、現點現煮著名，麵條吃起來Q彈有嚼勁，菜單上有牛肉麵、雙醬麵、酸辣麵、榨菜肉絲麵等10多款麵，價格65元起至140元，也有10多種湯品可選，最低是20元的味噌湯。