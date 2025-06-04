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最新「黑潮海盜村」在林口！4米高扭蛋機、市集　還有射擊訓練場

▲MITSUI OUTLET PARK林口店首次推出「黑潮海盜村」，將於6月17日見客，台中港店濱海搖滾音樂祭資料照。（圖／業者提供）

▲MITSUI OUTLET PARK林口店首次推出「黑潮海盜村」，將於6月17日見客。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

Outlet不只能逛街採買！MITSUI OUTLET PARK林口店首次推出「黑潮海盜村」，搬進4公尺高的「巨型海盜桶扭蛋機」，以及齊聚美食、手創攤位的「黑潮市集」，還有需付費的「海盜射擊訓練場」，把中央廣場布置得如同大型嘉年華，6月17日起就能開逛。

MITSUI OUTLET PARK林口店將在6月17日至7月27日期間，把中央廣場變身為「黑潮海盜村」，亮點包括4公尺高的「巨型海盜桶扭蛋機」、匯聚多家風格品牌攤位的「黑潮市集」，打造結合探險、神秘與潮流風格的夏日限定市集，讓民眾沉浸於別具一格的航海世界。

▲MITSUI OUTLET PARK林口店首次推出「黑潮海盜村」，將於6月17日見客，台中港店濱海搖滾音樂祭資料照。（圖／業者提供）

▲「黑潮海盜村」有「巨型海盜桶扭蛋機」、「海盜射擊訓練場」。（圖／業者提供）

現場預計設置5個「站飲酒桶休憩區」，屆時將會與市集一起登場，三五好友共度愜意的小酌時光；還有刺激的「海盜射擊訓練場」，業者表示，此設施需付費，費用為5發100元、12發200元，另也補充說明，此遊戲是參考日本傳統祭典的攤位遊戲「射的」，顧客擊中指定目標即可兌換獎品。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲MITSUI OUTLET PARK林口店首次推出「黑潮海盜村」，將於6月17日見客，台中港店濱海搖滾音樂祭資料照。（圖／業者提供）

▲▼台中港店「濱海搖滾音樂祭」往年也曾舉辦。（資料照／業者提供）

▲MITSUI OUTLET PARK林口店首次推出「黑潮海盜村」，將於6月17日見客，台中港店濱海搖滾音樂祭資料照。（圖／業者提供）

至於台中港店的部分，業者預告，將在8月23日、24日於北口舉辦「2025濱海搖滾音樂祭」，邀集台灣人氣樂團與獨立音樂人，在港灣夕陽與夜色交織的風光中接力開唱，營造出最Chill的夏日氛圍，卡司尚待公布。6月13日至7月31日期間，APP會員只要扣10點會員點數，就能兌換音樂祭入場券一張（限量1,200張）。

關鍵字： 新北市旅遊 林口區旅遊 林口三井OUTLET MITSUI OUTLET PARK林口店

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