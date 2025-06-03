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和平島超狂優惠！入園4次僅299含導覽、50元抵用券　百合秘境正美

▲基隆和平島地質公園祭出超狂限時優惠！「四季旅行票」只要299元。（圖／和平島地質公園提供）

▲走進潮間帶步道與岩石地景，在夕陽餘暉中，靜靜欣賞阿拉寶灣世界級日落。（圖／和平島地質公園提供）

記者彭懷玉／綜合報導

基隆和平島地質公園祭出超狂限時優惠！「四季旅行票」只要299元，可享4次入園，以及秘境深度解說導覽和50元折抵券1張，還能抽5樣美食免費兌換、沖繩來回機票。此際「阿拉寶灣」適逢百合花開，潔白花海搭配蔚藍海岸，形成夏季最浪漫的取景地。

▲基隆和平島地質公園祭出超狂限時優惠！「四季旅行票」只要299元。（圖／和平島地質公園提供）

▲走進阿拉寶灣秘境，沿著岩層步道穿梭於奇岩怪石之間，感受和平島地質公園千變萬化。（圖／和平島地質公園提供）

為回饋島迷支持，和平島地質公園推出期間限定「四季旅行票」，299元能入園4次，換算下來一次只需50元，含導覽解說、50元抵用券，即日起至9月開賣，限量3000張。

▲基隆和平島地質公園祭出超狂限時優惠！「四季旅行票」只要299元。（圖／和平島地質公園提供）

▲▼「禾口丘」體驗親手製作雞蛋糕，品嚐自己手做的成果。（圖／和平島地質公園提供）

▲基隆和平島地質公園祭出超狂限時優惠！「四季旅行票」只要299元。（圖／和平島地質公園提供）

此外，購買四季旅行票可以參加「島迷吃吃喝喝」抽獎活動，免費兌換園區景觀餐廳「享蒔物語」的鮮甜海鮮、「岳岳島舖」招牌黑糖珍珠鮮奶茶、「樂品喜塘」的手作花糖拿鐵，「禾口丘」動物福利牛奶製作的雞蛋糕點心。業者表示，年底再加碼抽出沖繩來回機票1名，只要完成票根實名登記即可參加。

▲基隆和平島地質公園祭出超狂限時優惠！「四季旅行票」只要299元。（圖／和平島地質公園提供）

▲阿拉寶灣藏有一處「百合海岸」秘境，搭配蔚藍海岸，成為攝影師們的夢幻取景地。（圖／和平島地質公園提供）

5月起適逢百合花綻放的季節，和平島地質公園的阿拉寶灣，藏有一處「百合海岸」秘境，潔白花朵在海風中搖擺，搭配著蔚藍海岸與奇岩怪石，成為攝影師們的夢幻取景地。

關鍵字： 基隆市旅遊 和平島公園 和平島地質公園 花海旅遊 百合秘境

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