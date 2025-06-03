千元有找！台北萬豪下午茶吃到飽特價明登場「連推3個月」

▲台北萬豪Garden Kitchen下午茶吃到飽特價到8月29日。（圖／台北萬豪提供）

記者黃士原／台北報導

歡慶10周年，台北萬豪酒店Garden Kitchen下午茶吃到飽推出限時優惠，原價每人1080元+10%，明天起至8月29日特價899元+10%，現省199元，即日起開放預訂。

為了搶先吃到飽商機，原本供應午餐的Garden Kitchen，去年12月起新推全自助式下午茶，規劃漁港直送極鮮海物區、精湛冷盤區、環球熱食區、現切肉食吧、現點現做料理區及夢幻甜點區等6大主題區，餐檯上供應超過50種料理美食。

▲「精湛冷盤區」供應20種無農藥栽種蔬菜。（圖／台北萬豪提供）

其中極鮮海物區有當令鮮甜白蝦、淡菜、白蛤及煙燻鮭魚及多款主廚特製海鮮開胃菜；精湛冷盤區包含20種特選LED燈無農藥栽種蔬菜、各式進口堅果及精選冷切肉品與世界級乳酪；環球熱食區網羅了中式、泰味、印度、南洋等亞洲風味料理以及義、法及歐陸異國料理。

歡慶台北萬豪酒店10周年，明天起至8月29日Garden Kitchen下午茶吃到飽祭出限時優惠，原價每人1080元+10%，特價899元+10%，即日起開放預訂。

▲拿車票根吃敘日Buffet最高抵500元。（圖／六福萬怡酒店提供）

另外，6月30日前，不分平假日午、晚餐，到六福萬怡酒店館內的敘日全日餐廳用餐，只要出示一個月內的乘車票根，不限捷運、客運、台鐵、高鐵，即可依票面金額直接折抵餐費，最高折抵500元。

敘日全日餐廳7月2日前，與美國肉類出口協會攜手推出「肉食慶典：美牛嘉年華」主題餐檯，以美國牛肉各部位設計出8道料理，包含使用Prime牛肩背的美式爐烤牛，此部位肉質細緻且有著豐富的肉汁，適合高溫爐烤，口感扎實而有彈性；酸湯泡椒牛肉與炙燒和牛握壽司，則採用美國菲瑞牛肉，其油脂含量較低、紋理細緻且油花分布少，口感較為緊實。