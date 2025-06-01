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住墾丁星級飯店免費體驗沉浸式聲音導覽、DIY　享早餐吃到飽

▲▼墾丁凱撒大飯店。（圖／業者提供）

▲墾丁凱撒大飯店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

看準現代人對旅遊的期待早已不再只是走馬看花，而是追求深度體驗與在地連結，墾丁凱撒大飯店今年暑假推出全新「凱撒半島巡旅」，以恆春首見「共聲島」沉浸式聲音導覽及每週輪番登場的在地職人手作課程兩大主題活動，並推出專屬住房專案，早鳥價8999元起。

今年適逢恆春建城150週年，墾丁凱撒在今年暑假攜手屏東在地創生團隊「火箭人實驗室」，推出數位聲音體驗「共聲島」遊程，邀請旅人戴上耳機，跟隨導覽員步伐在巷弄間穿梭，聆聽五段橫跨時空的在地故事。

▲▼凱撒半島巡旅。（圖／業者提供）

▲▼凱撒半島巡旅帶旅人透過聲景配樂與導覽，搭配科技，沉浸式探索在地。

▲▼凱撒半島巡旅。（圖／業者提供）

參與者除能感受專屬聲景配樂與導覽，更能透過手機互動任務，幫助故事角色實現未竟心願，沉浸於一場結合科技與情感的深度旅程。飯店也同步推出「共聲島」導覽梯次團住房專案，雙人成行每晚8999元起，專案包含景觀客房住宿、翌日早餐、導覽活動與交通接駁。

▲▼墾丁凱撒大飯店。（圖／業者提供）

▲客房示意圖。

除了聲音引路，墾丁凱撒也規劃系列手作課程，邀請恆春半島各領域職人、排灣族族人與文化團體，打造為期兩個月，每週不同主題的手作與文化互動體驗。體驗內容橫跨排灣族傳統料理Cinavu製作、洋蔥皮植物染、以四重溪溫泉水與天然植物油製成的手工皂DIY，還有結合在地童書《朵朵的節奏派對》所設計的親子律動課程等，讓大小朋友都能透過手作、感官、肢體互動，參與這塊土地的多元樣貌。

▲▼高雄晶英國際行館御心侶驛景觀大床房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲高雄晶英國際行館客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

而高雄晶英國際行館將於8月正式加入萬豪國際集團，並更名為「然一酒店」，現在也推出全新「倒數確幸限量住房專案」，並享第三人可免費入住。

即日起至7月19日為止，於指定日期入住御典侶驛或御典雙驛，每晚7776元起，三人同行、第三位可免費入住，除附贈豐盛早餐及雲垂樓酒吧飲品外，旅客平日至Ukai-tei Kaohsiung用餐再享85折禮遇。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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