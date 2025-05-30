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台南阿勃勒正美！環湖賞金色花毯、星空下露營　再拍愛情許願池

▲▼台南阿勃勒。（圖／台南市政府提供）

▲虎頭埤風景區阿勃勒正美。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

連假期間玩台南，正是欣賞金色阿勃勒花海的好時候！虎頭埤風景區是台南市區最代表的賞花景點，旅客在此能欣賞金色花毯、靠近大自然；而若想尋找浪漫打卡地，河樂廣場親水場域現在就有專屬於台南的愛情許願池，即日起展出至6月底為止。

▲▼台南阿勃勒。（圖／台南市政府提供）

▲▼旅客可以欣賞金色花毯。

▲▼台南阿勃勒。（圖／台南市政府提供）

每到5、6月，正是欣賞阿勃勒的好時候，虎頭埤風景區沿著湖畔栽種有許多金色花海，當花瓣隨風飄逸而下彷彿華麗的黃金地毯，加上近年經過整建後，新增露營場地，讓旅客白天能環湖欣賞湖光山色、玩水上活動，也可在花海下野餐，更能在此露營，享受睡在大自然中。

▲▼台南愛情許願池。（圖／台南市政府提供）

▲▼在河樂廣場有期間限定的愛情許願池。

▲▼台南愛情許願池。（圖／台南市政府提供）

而在市區若想尋找親水場所，則不妨帶著小朋友到河樂廣場走一趟。這裡現在運用超過10萬顆粉紅泡泡打造專屬於台南的愛情許願池，也設有許多浪漫打卡區，例如相框、玫瑰花打卡點，還有幸福扭蛋機，可以扭出台南在地伴手禮、旅宿或觀光業者提供的優惠券。

此外，規劃時考量廣場作為民眾親水休憩空間的原有功能，市府特別保留一半空間維持親水場域，兼顧活動佈置與市民日常使用需求。想要尋找約會拍照新景點，近期不妨到台南走訪這座浪漫許願池吧。

關鍵字： 台南旅遊 賞花旅遊

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