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「清心福全X黃明志」3款聯名紙杯6/1上市　加碼收飲料優惠

▲▼清心福全跨界聯名黃明志。（圖／清心福全提供）

▲清心福全跨界聯名黃明志。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣手搖飲品牌「清心福全」驚喜跨界找來馬來西亞金曲鬼才「黃明志」合作，不僅推出品牌38年來首支主題曲《兩個好朋友》，更打造3款全新聯名紙杯，6月1日起正式上市。

清心福全攜手黃明志推出全新聯名活動，打造品牌第一支主題曲《兩個好朋友》，歌曲巧妙串聯優多綠茶、泡沫紅茶等經典飲品，搭配輕鬆旋律，唱響這些年一起喝手搖的青春記憶。

▲▼清心福全跨界聯名黃明志。（圖／清心福全提供）

▲同步推出3款聯名紙杯。

同步和《兩個好朋友》IP聯名推出3款限定飲料杯身，直接把小明、小志通通印在飲料杯上，可愛到不行，且搭配「FSC森林永續認證」紙杯，更加環保，聯名杯將於6月1日於全門市換新。

為慶祝主題曲上線，6月9日起至6月21日可享「優多綠茶+錫蘭紅茶」或「蜜桃凍紅茶+珍珠奶茶」大杯飲品組合現折10元。

▲▼先喝道推出夏季限定全新「荔枝系列」。（圖／先喝道提供）

▲▼先喝道推出夏季限定全新「愛蜜荔系列」。（圖／先喝道提供）

▲▼先喝道推出夏季限定全新「荔枝系列」。（圖／先喝道提供）

另外，先喝道即日起推出全新「愛蜜荔系列」，有2款飲品可選擇，首推「愛蜜荔錫蘭」，選用茶香濃郁的錫蘭高地紅茶做為基底，搭配香甜荔枝果露，再放進奇亞籽雪凍增添口感；「愛蜜荔茶王」則選用榮獲iTQi三星的四季春茶王結合荔枝果露、奇亞籽雪凍，售價皆為59元，限冰飲。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 清心福全 先喝道 黃明志

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