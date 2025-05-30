COLD STONE「立頓茶歐蕾冰心捲」聯名新上市　還加了黑糖QQ

▲COLD STONE推出全新聯名甜點「立頓茶歐蕾冰心捲」。（圖／COLD STONE提供）

記者蕭筠／台北報導

繼去年的茶歐蕾冰淇淋後，美國冰淇淋品牌「COLD STONE」再度找來「立頓」聯名推出全新「立頓茶歐蕾冰心捲」，內餡更拌入Q彈麻糬「黑糖QQ」增添口感，即日起於全門市開賣，還可享限時現折100元優惠。

COLD STONE推出全新聯名甜點「立頓茶歐蕾冰心捲」，選用立頓精選錫蘭紅茶研磨細粉，搭配經典香奶冰淇淋製成「茶歐蕾冰淇淋」，再拌入Q彈麻糬「黑糖QQ」，外層則選用蜜香紅茶蛋糕體，每一口都能吃到濃郁茶香，即日起正式開賣，售價850元，至6月29日前每條立頓茶歐蕾冰心捲可享現折100元優惠，隨盒再送品牌鋼刀1支。

▲▼紐約甜點品牌「Lady M」找來知名日本梅酒品牌「CHOYA」推出全新聯名「蜂蜜梅酒千層」。（圖／記者蕭筠攝）

甜點控也不能放過Lady M聯手CHOYA推出全新「蜂蜜梅酒千層」，以「自然地想蜂蜜梅酒」為主調，把梅酒結合鮮奶油製成卡士達內餡，層層塗抹在薄餅當中，夾層還加入手工特製梅酒凍，頂層則搭配梅酒鏡面，口感清爽不甜膩，切片售價290元，9吋售價2900元，即日起至7月24日於官網搶先開放預購，6月1日起於全門市及高雄義享快閃店正式開賣。

聯名期間加碼推出內用、外帶限定套餐，外帶套餐內含蜂蜜梅酒千層蛋糕1片+280元內的蛋糕任選1片+CHOYA宇治茶梅酒1瓶，售價720元；內用套餐則在外帶套餐組合中再加160元內的飲品任選1杯，售價880元，詳細販售品項依各門市為主。

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