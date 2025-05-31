不只划龍舟！桃園煙火秀、無人機秀今日限定　旋轉木馬免費玩

▲2024龍潭歸鄉文化節煙火。（資料圖／翻攝自Facebook／2025龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽暨系列活動）



記者彭懷玉／綜合報導

今（31日）就是端午節，以下整理出「桃園5大應景活動」，無論是到龍潭大池看划龍舟、逛市集，或是到神社穿越巨型茅之輪，晚間還有煙火秀、無人機群飛秀，桃園人若懶得跑遠，此篇可供出遊參考。

2025龍潭歸鄉文化節

龍潭大池舉辦龍舟競賽已有超過1世紀，堪稱全台歷史最悠久的埤塘龍舟，端午節就來感受眾人齊心協力的熱血澎湃。同時，還有難得一見的水上高樁獅，到了晚間7:40，池上將施放半小時的花火，伴隨雷射燈光秀，劃亮龍潭之夜。

▲「桃園神社夏越大祓」將舉辦至6/29。（圖／桃園神社提供）



桃園神社夏越大祓

日本也有端午節祈福除穢的習俗，今年桃園神社「夏越大祓」已在30日開跑，園區內設置巨型茅之輪，讓民眾繞行八字形穿越其中，端午節將再現日本傳統「菖蒲打ち大会」，前三名獲勝者可獲得限量日式好禮。而好拍的「鯉魚流光祭り」將展至8月31日止。

▲旋轉木馬、旋轉飛機、氣墊樂園等逾10種大型遊樂設施，免費讓大家玩到飽。（圖／翻攝自Facebook／桃園市蘆竹區公所）



蘆竹陸上龍舟

不用下水卻想體驗划龍舟樂趣？桃林鐵道上，由長壽社協和蘆竹區公所舉辦一場獨一無二的「鐵道龍舟競賽」，上午8點半開始到下午4點半，不妨前來湊熱鬧為選手加油，當天還有小朋友最愛的旋轉木馬、旋轉飛機、氣墊樂園等逾10種大型遊樂設施，免費讓大家玩到飽。

▲八塊厝民俗藝術村今、明兩天帶來熱鬧的表演。（圖／翻攝自Facebook／樂遊桃園）



八塊厝「鳴鼓開陣．鬥鬧熱」

端午除了看龍舟、吃粽子、戴香包之外，位於桃園市八德區的八塊厝民俗藝術村，今、明兩天帶來傳統又熱鬧的表演，聽著陣頭鼓聲搖動，感受在地廟會文化的震撼，此外還有限定市集與互動挑戰，從早上10點到下午5點，揪親友來創造端午專屬回憶。

▲台茂購物中心今（31日）晚間7:40帶來重頭戲「無人機群飛秀」。（圖／台茂購物中心提供）



台茂購物中心

台茂公園於5月31日、6月1日有為期兩天的「端午節市集」，嚴選35家美食、文創手作攤位及人氣餐車，可以慢慢巡遊，今（31日）晚間7:40帶來重頭戲「無人機群飛秀」，高科技無人機點亮夜空，編織出期間限定的圖案，演出時間達480秒。