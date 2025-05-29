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陽明山秘境水圳步道+1！看瀑布、賞北市風光　如踏進天然冷氣房

▲陽明山間的溪山社區「溪山百年古圳」。（圖／大地處提供）

▲溪山社區昔日居民使用的洗衣池與洗腳池。（圖／大地處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

炎炎夏日將到來，走進山林水圳間感受沁涼！位處陽明山間的溪山社區，可以走在水聲相伴的步道，入口處還有昔日居民使用的洗衣池與洗腳池，終點迎來瀑布、沿途設置觀景平台，愜意欣賞北市風光。從至善路三段開車上山，或是搭公車都可到達，輕鬆徜徉在綠意交織的天然冷氣房。

▲陽明山間的溪山社區「溪山百年古圳」。（圖／大地處提供）

▲「溪山百年古圳」兼具自然與人文歷史痕跡。

溪山社區擁有清澈山泉水，早期居民為了要灌溉農田開鑿水圳，在農業時代過去後，水圳仍保留當時的生活記憶，「溪山百年古圳」的存在也見證此段歷史痕跡。

▲陽明山間的溪山社區「溪山百年古圳」。（圖／大地處提供）

▲沿著蓊鬱步道繼續走，會遇見一棵壯觀的百年朴樹聳立在旁，是當地重要的自然地標。

步道入口處，即可見到昔日居民使用的洗衣池與洗腳池，傳遞濃厚的生活記憶與農村風情。沿著蓊鬱步道繼續走，會遇見一棵壯觀的百年朴樹聳立在旁，是當地重要的自然地標。

沿途綠蔭環繞，一邊遠眺山景，一邊聽著水聲潺潺，走到終點便可收進小而美的瀑布，水霧四散、沁涼宜人，是夏季消暑的絕佳去處。

▲陽明山間的溪山社區「溪山百年古圳」。（圖／大地處提供）

▲陽明山間的溪山社區「溪山百年古圳」地圖，點圖放大。
而另一側，則可以銜接到鄰近的平菁步道，中途還設有跨溪跳石，為旅程增添趣味。相較水圳步道，此段路線視野更加開闊，可俯瞰社區與台北市景，途中會遇到巨石縫隙形成的「一線天」奇景，沿途設置休憩平台，供遊客休息、享受濃郁芬多精的洗禮。

▲陽明山間的溪山社區「溪山百年古圳」。（圖／大地處提供）

▲沿途設置觀景平台，供遊客賞景、休息，享受濃郁芬多精的洗禮。
大地工程處表示，溪山社區除了擁有得天獨厚的自然環境，也蘊含歷史人文價值，在沿線步道整治及增設觀景休憩平台後，提升通行的舒適度，旅客不妨與周邊平菁步道網絡相互串聯，能更深度探索這片山村魅力。

不過，因近年來全球氣候變遷影響，極端降雨事件頻繁，大地處提醒，前往山區活動前，除了留意氣象預報，可下載「台北市行動防災」APP(https://goo.gl/hNz1Ef)，以掌握即時的天氣資訊（雨量、水情及颱風警報）或「台北市政府LINE官方帳號」，主動了解降雨資訊。

士林溪山社區
1.自行開車：從故宮博物館續行至至善路約2.5公里，左轉至善路三段71巷上山，至小19公車半嶺站（續前行約250公尺）。
2.大眾運輸：從捷運劍潭站轉乘小19公車前往，在「半嶺站」下車，於望溪亭對面71巷21弄口進入。
 

關鍵字： 台北市旅遊 士林區旅遊 陽明山 溪山社區 溪山百年古圳 步道健行 熱血行腳

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