「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航　航程時間、載客數曝光

▲「石垣島－基隆」定期渡輪將於9月開航。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

記者蔡玟君／綜合報導

討論已久的「石垣島－基隆」定期渡輪，現在官方釋出最新消息，預計將於今年9月開航，單趟航程時間為7小時，而確切航班時間、價格仍有待日後公布。

「石垣島－基隆」定期渡輪航線規劃已久，石垣市為此成立全新的負責公司「商船やいま」，並向遊輪公司Panstar Cruise購買遊輪「Panstar Dream」進行改裝。

▲「石垣島－基隆」航線預計行駛時間。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

根據「商船やいま」官網最新消息指出，「石垣島－基隆」航線將以「YAIMA丸號」載運旅客，預計於今年9月啟航，單程航行時間為7小時，該船最多可載運545名旅客。

▲負責「石垣島－基隆」航線的「YAIMA丸號」。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

而依據日本媒體過去報導，「YAIMA丸號」船隻管理與船員將委託台灣的華岡集團負責，計畫開航後每周提供3個來往航班，晚上從石垣島出發，隔天一早抵達台灣，船費根據客房等級計畫為1萬日圓起跳。

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