ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航　航程時間、載客數曝光

▲▼「石垣島－基隆」定期渡輪將於9月開航。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

▲「石垣島－基隆」定期渡輪將於9月開航。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網

記者蔡玟君／綜合報導

討論已久的「石垣島－基隆」定期渡輪，現在官方釋出最新消息，預計將於今年9月開航，單趟航程時間為7小時，而確切航班時間、價格仍有待日後公布。

「石垣島－基隆」定期渡輪航線規劃已久，石垣市為此成立全新的負責公司「商船やいま」，並向遊輪公司Panstar Cruise購買遊輪「Panstar Dream」進行改裝。

▲▼「石垣島－基隆」定期渡輪將於9月開航。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

▲「石垣島－基隆」航線預計行駛時間。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

根據「商船やいま」官網最新消息指出，「石垣島－基隆」航線將以「YAIMA丸號」載運旅客，預計於今年9月啟航，單程航行時間為7小時，該船最多可載運545名旅客。

▲▼「石垣島－基隆」定期渡輪將於9月開航。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

▲負責「石垣島－基隆」航線的「YAIMA丸號」。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

而依據日本媒體過去報導，「YAIMA丸號」船隻管理與船員將委託台灣的華岡集團負責，計畫開航後每周提供3個來往航班，晚上從石垣島出發，隔天一早抵達台灣，船費根據客房等級計畫為1萬日圓起跳。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 石垣島旅遊 日本旅遊 遊輪旅遊 沖繩旅遊 基隆旅遊 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

推薦閱讀

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

今夏美國必玩5大亮點

今夏美國必玩5大亮點

鹿港30年老店進駐桂花巷開設文創館

鹿港30年老店進駐桂花巷開設文創館

先喝道夏季最新荔枝系列買1送1

先喝道夏季最新荔枝系列買1送1

使用餐券吃Buffet享買一送一

使用餐券吃Buffet享買一送一

京都最新「teamLab博物館」秋天開幕

京都最新「teamLab博物館」秋天開幕

麥當勞端午節豪撒9大優惠券

麥當勞端午節豪撒9大優惠券

宜蘭森林民宿神還原德國鄉村小鎮！

宜蘭森林民宿神還原德國鄉村小鎮！

台人赴泰國「嚮往各式體驗」

台人赴泰國「嚮往各式體驗」

賣場民生品「買1送1」大集合

賣場民生品「買1送1」大集合

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

親子端午玩樂園、住飯店　優惠一次看

新店瀑布步道健行、夜間賞水舞

大苑子「7元水果茶」端午節限定搶

端午節肋眼牛排、炭烤豬肋排買一送一

3家手搖飲最新優惠明天登場

住礁溪長榮「雙城買1送1」

隱藏雙連埤山谷的秘境釣魚餐廳！

十盛手搖飲掀倒店潮「疑不敵奶精風波」　業者：15店持續營運

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

90元虱目魚片湯幾乎半碗以上全是料！

熱門行程

2025新北市耶誕馬拉松　揪團一起歡樂奔跑！

三人組隊挑戰24.7K耶誕接力賽！跑進新北歡樂耶誕城，沿途歡笑不斷，限時熱烈報名中！

2025桃園城市變裝嘉年華6/7-6/8登場

全桃最可愛變裝嘉年華即將登場，參加變裝遊行＋主題競賽，就有機會抽中65吋電視！

最新新聞更多

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

今夏美國必玩5大亮點

鹿港30年老店進駐桂花巷開設文創館

先喝道夏季最新荔枝系列買1送1

使用餐券吃Buffet享買一送一

京都最新「teamLab博物館」秋天開幕

麥當勞端午節豪撒9大優惠券

宜蘭森林民宿神還原德國鄉村小鎮！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366