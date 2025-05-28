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赴泰國「會議＋獎勵旅遊」成趨勢　官方：2025人數已超過去年整年

▲泰國風情宴會場地,文化場域,泰國會議旅遊。（圖／泰國會展局提供）

▲泰國風情宴會場地。（圖／泰國會展局提供）

記者彭懷玉／台北報導

泰國不只是台灣人自由行首選，光是今年上半年，就有9000位台灣旅客赴泰國進行會展旅遊，超越去年一整年的人數，主要集中在會議和獎勵旅遊。對此，泰國會展局（簡稱TCEB）近日訪台舉辦大型推廣會，並分享台灣旅客與他國旅客不同之處。

▲泰國風情宴會場地,文化場域,泰國會議旅遊。（圖／泰國會展局提供）

▲泰國會議旅遊占國人赴泰的13-20%。（圖／泰國會展局提供）

MICE分別代表：會議（Meetings）、獎勵（Incentives）、討論會（Conferences）和展覽（Exhibitions），泰國會展局（Thailand Convention and Exhibition Bureau，簡稱TCEB）正是推廣泰國作為MICE所在的政府單位。

▲泰國國家會議展覽局會議暨獎勵部總監Ms. Supanich Thiansing、泰國會展局經理Napat Watthanasan、Onrumpa Kidmai。（圖／記者彭懷玉攝）

▲由左至右：泰國會展局經理Napat Watthanasan、泰國國家會議展覽局會議暨獎勵部總監Ms. Supanich Thiansing、泰國會展局經理Onrumpa Kidmai。（圖／記者彭懷玉攝）

泰國會展局經理Napat Watthanasan表示，今年上半年就有9000位台灣旅客赴泰國參加展覽，超越去年一整年的人數，其中，會議和獎勵旅遊佔一半以上，中國、印度、馬來西亞分別為前三名國家，台灣方面，去年有70萬人赴泰國旅遊，MICE佔了13-20%。

▲泰國風情宴會場地,文化場域,泰國會議旅遊。（圖／泰國會展局提供）

▲在會展結束後，台灣旅客嚮往更多體驗，舉凡逛夜市、做SPA、享用美食等。（圖／泰國會展局提供）

談及台灣MICE旅客和其他國家旅客之間的差異，Napat Watthanasan觀察後認為，在會展結束後，台灣旅客嚮往更多體驗，舉凡逛夜市、做SPA，另台灣旅客也更注重美食、養生，會安排高爾夫球敘，深度感受泰國的各項美好。

▲泰國風情宴會場地,文化場域,泰國會議旅遊。（圖／泰國會展局提供）

▲「在地交流Well-Connected」致力於推廣大城小鎮各項行程，呈現城市多樣風貌。（圖／泰國會展局提供）

Napat Watthanasan進一步說道，一般台籍旅客赴泰國旅遊消費約在4.9萬泰銖，而MICE旅客單人消費達6.6萬泰銖，顯見商務旅遊更有餘裕及消費力，今年透過主軸「相聚泰美好Meet Well in Thailand」創新概念，將泰國商務活動轉變為平衡身心靈又有意義的各項體驗，包含參與當地小農、體驗一日生活等。

▲泰國風情宴會場地,文化場域,泰國會議旅遊。（圖／泰國會展局提供）

▲泰國會議旅遊。（圖／泰國會展局提供）

「相聚泰美好Meet Well in Thailand」包含「身心健康Wellness」善用泰國舉世聞名的醫療保健、養生護理方案、健康飲食選擇和綠色環保項目設施。其次，注重「在地交流Well-Connected」，致力於推廣大城小鎮各項行程、多樣風貌，強化商務會展的全新旅遊體驗。

▲泰國風情宴會場地,文化場域,泰國會議旅遊。（圖／泰國會展局提供）

▲泰國眾多場域可以順道遊覽。（圖／泰國會展局提供）

再來，強調「環境平衡Well-Balanced」的核心價值，透過選擇對環境衝擊較少的活動或有環保意識的旅程，實現全程低碳MICE路線，並實踐「用心歡迎Heartfelt Welcome」展現泰國世界聞名的熱情好客。當然也包括快速通關、場地協尋、文化表演和會勘考察，無論是在曼谷辦理科技導向的研討會議、或是在海濱提升活力的獎勵活動，抑或徜徉在寧靜大自然的公司獎勵旅遊。

關鍵字： 泰國旅遊 赴泰國旅遊 亞洲旅遊 MICE TCEB 國外特色

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