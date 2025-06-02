全家快樂出航！搭乘歌詩達莎倫娜號歡度盛夏時光

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

歌詩達莎倫娜號～全家人的海上遊樂園，今夏陪你開啟一段輕鬆又精彩的郵輪假期。一站式的海陸享樂，不用天天換飯店、打包行李，無分男女老少，人人都能找到喜歡的玩法。

▲莎倫娜號暑假限定航次第三人0元起，內艙再減6,000元。（圖／歌詩達郵輪）

白天的甲板上充滿活力，孩子精神百倍直奔泳池、遊戲空間，參加一日小船長、小公主體驗，開心得合不攏嘴。爸媽趁機享受倆人世界，做SPA、上健身房、追劇放空。長輩可在咖啡館中，邊喝飲料、邊看海景；累了隨時回房間休息，補充體力後再繼續逛，這種悠閒節奏最剛好。

▲在健身房鍛鍊體魄，有無敵海景作伴。（圖／歌詩達郵輪）

華燈初上，歌詩達莎倫娜號的宙斯劇院正式點亮夜晚。這座靈感來自古羅馬的劇院，氣勢磅礡、設計典雅，橫跨三層甲板的坐席，可容納上千名觀眾。從華麗舞台劇到扣人心弦的魔術表演、從幽默雜技到深情男高音，節目內容豐富多樣，讓孩子目不轉睛、大人也直呼精彩，儼然是一場海上藝術饗宴。

▲宙斯大劇院天天上演精彩節目。（圖／歌詩達郵輪）

夜晚的熱力不會就此結束！船上接連登場的主題派對，更是氣氛持續升溫的秘密武器。從歡樂開場的啟航派對，到充滿異國風情的義大利之夜、大獲好評的白色派對，再到閃耀奢華的金色之夜，大家跟著主持人一起跳舞、舉杯、歡呼，海風拂面、音樂繞耳，讓人越夜越開心，完全不想回房睡覺。

▲白色派對佳評如潮，氣氛HIGH到最高點。（圖／歌詩達郵輪）

除了看秀、開趴，船上還有各種有趣活動等著你體驗。受羅馬古文明啟發，莎倫娜號設有完善的健身設備與運動空間，包括健身房、緩跑徑、泳池、桌上足球等，讓你動起來也很時尚。專業教練帶領的健身課、瑜珈課，適合想要雕塑身形的旅人；還有熱情洋溢的舞蹈教學，從森巴、莎莎到恰恰，無論新手還是老手都能盡情搖擺，把假期過得既有活力又有樂趣。

▲跟著舞蹈老師，隨音樂一起搖擺。（圖／歌詩達郵輪）

●推薦行程：

歌詩達郵輪莎倫娜號 2025暑假航程

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沖繩＋石垣（或宮古）自主遊５天

7/23，8/10.19.23.27出發限定

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