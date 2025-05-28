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住礁溪長榮「雙城買1送1」　連宿兩晚享早晚餐吃到飽、暢飲星巴克

▲▼礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪長榮鳳凰酒店迎來15周年。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

礁溪長榮鳳凰酒店迎接15周年，6月2日至30日推出3大住房專案，包括礁溪、台中雙城遊，入住礁溪長榮就送台中鳳凰酒店住宿券一張；預訂一泊二食方案，就送在地品牌青花瓷盤一個，或可選擇入住三天兩夜，優惠價1萬2900元起還送早、晚餐吃到飽，享早餐時段星巴克無限暢飲。

此次礁溪長榮迎接周年慶，也推出最新Lounge空間「鳳凰飴號」，這處結合免費輕食甜點與微醺體驗的空間，打破傳統行政酒廊限定的規則，採邀請制體驗，專為入住一泊二食房客全面開放，提供從下午茶到夜間調酒的多時段服務。

▲▼礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼桂冠自助餐廳在早餐時段提供星巴克喝到飽服務。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

位於二樓的「桂冠自助餐廳」則從即日起至6月底止，平日特別加碼供應「北海道野生雪蟹」，為平日用餐體驗再升級，讓旅客能品嚐到頂級海味的鮮美滋味。餐廳每日持續供應多款人氣料理，包含松葉蟹腳吃到飽、現切炭烤牛排、經典烤鴨六吃與星巴克咖啡無限暢飲等選擇。

▲▼嘉義福容voco酒店。（圖／福容大飯店提供）

▲嘉義福容voco是當地最高酒店。（圖／業者提供，下同）

嘉義福容voco酒店則為了慶祝開幕將滿一周年，推出多項優惠。只要是6月壽星，於6月30日前入住就可享有住一晚送一晚優惠；預訂單臥套房或和式套房皆可享6.27折，包含早餐、迎賓氣泡酒外，更可在館內的JOIN'S CAFÉ & BISTRO享受90分鐘微醺時光，紅、白以及啤酒任你喝到飽。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼嘉義福容voco。（圖／業者提供）

▲嘉義福容voco套房。

▲▼嘉義福容voco。（圖／業者提供）

▲西餐廳半自助式晚餐。

嘉義福容voco將於6月27日迎來開幕滿一周年，推出6月壽星、套房優惠外，也推出「Stay voco Stay Full」限時住房專案，即日起至6月30日止，只需加價100元，即可升等入住舒適宜人的「高級客房一大床房型」，再享雙人田園西餐廳半自助式晚餐。

同時，凡透過IHG官網訂房，即可參加「voco+1轉盤活動」，有機會抽中價值3萬元以上的套房住宿券；或分享業者於社群網站公布的「voco+1」周年影片，即有機會免費入住原價3萬6000元的單臥套房或2萬元豪華客房。

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