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端午連假搶優惠　甜甜圈30元有找、冰淇淋半價

▲▼Mister Donut。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut祭出2大端午優惠。（圖／Mister Donut提供）

記者蕭筠／台北報導

搶攻端午節連假商機，Mister Donut、COLD STONE祭出限定優惠，包括甜甜圈下殺30元有找，還有現做飲品、冰淇淋第2件半價，即日起陸續開跑。

▲▼Mister Donut。（圖／Mister Donut提供）

▲現做飲品可享第2杯5折。（示意圖／Mister Donut提供）

●Mister Donut
Mister Donut全門市即日起至6月1日祭出「2大端午優惠」，包括「甜甜圈9入299元」，限選蜜糖波堤或同價格商品，可補差價換購價高商品，且使用持悠遊卡／付全額結帳再多送蜜糖波堤1顆，換算下來每顆甜甜圈最便宜30元有找，每日售完為止。

還有「現做飲品第2杯5折」，飲品開放任選並以價低者優先折扣，自帶飲料杯還可再享環保優惠5元。

▲▼「COLD STONE」首度推出日系鹽味「瀨戶內·鹽冰淇淋」，一共有3款新口味選擇。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE端午節限定冰淇淋第2杯半價吃。（示意圖／記者蕭筠攝）

●COLD STONE
COLD STONE全門市將於5月29日至6月1日推出「端午樂吃冰」優惠，期間可享「中杯以上冰淇淋同尺寸第2杯半價」，且口味可任選，提醒不含脆餅及桶裝，並以價低者為優惠品項；6月6日限時1天則推「Ours／Mine桶裝冰淇淋買1送1」，限同尺寸，價低者為優惠品項。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut COLD STONE 端午節

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