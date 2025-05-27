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「心之芳庭」轉手升級2026完工　新娘房就能開拍、室內外美如歐洲

▲雲品國際宣布更名為「芳庭路壹號莊園 managed by 君品Collection」，預計2026年第一季完工,雲品將進駐台中北屯區富貴天心特區複合式開發案。（圖／雲品國際提供）

▲「芳庭路壹號莊園」即日起開始接單，將在2026年5月後正式提供宴會服務。（圖／雲品國際提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

台中知名婚禮場地「心之芳庭」今年3月底熄燈，現由雲品國際接手營運，並宣布更名為「芳庭路壹號莊園 managed by 君品Collection」，預計2026年第一季完工，將打造設計感與國際美學兼具的高端戶外婚宴空間。

▲雲品國際宣布更名為「芳庭路壹號莊園 managed by 君品Collection」，預計2026年第一季完工,雲品將進駐台中北屯區富貴天心特區複合式開發案。（圖／雲品國際提供）

▲「芳庭路壹號莊園」引入大面積玻璃設計，賓客在大廳、迎賓處就能一覽台中市景。
「心之芳庭」自2009年開園以來，以南法莊園風格與自然景觀吸引無數新人，並曾獲亞洲首座低碳婚宴認證。因租約期滿，原場址由雲品國際接手並命名為「芳庭路壹號莊園」，改裝工程將結合生態設計與永續理念，全面升級園區軟硬體設施，並引入國際美學元素與新品牌精神。 

▲雲品國際宣布更名為「芳庭路壹號莊園 managed by 君品Collection」，預計2026年第一季完工,雲品將進駐台中北屯區富貴天心特區複合式開發案。（圖／雲品國際提供）

▲歐式鑄鐵裝置藝術、手工砌石牆與義大利式老石磚路，在室內也能有漫步歐洲城市的沉浸式宴會體驗。
全新品牌「芳庭路壹號莊園」將引入大面積玻璃設計，提升採光增加空間通透感，讓賓客在大廳、迎賓處就能一覽台中市景。而歐式宴會廳將搭配鑄鐵藝術、老件古董、手工砌石牆與義大利式老石磚路的鋪設，在室內也像在戶外，猶如走進米蘭艾曼紐二世拱廊（Galleria Vittorio Emanuele II）中，營造漫步歐洲城市的沉浸式體驗。

空間規劃方面，包括二樓兩間宴會廳、頂樓戶外證婚區及森林教堂，最多可容納68桌、同時舉辦最多四場宴會。另全新設置三間新娘房，是全台唯一設有拍照區網美牆的新娘房，方便新人與親友紀錄互動時光，顛覆以往送客才能正式拍照的傳統婚禮流程。

園區導入雲品集團婚宴服務，包含企劃、佈置、餐飲與婚禮顧問等一站式服務。即日起開放預訂2025年5月1日以後場次，起桌價為19,990元+10%，首50組享優惠價17,990元+10%。

▲雲品國際宣布更名為「芳庭路壹號莊園 managed by 君品Collection」，預計2026年第一季完工,雲品將進駐台中北屯區富貴天心特區複合式開發案。（圖／雲品國際提供）

▲雲品將進駐台中北屯區富貴天心特區的複合式開發案，未來將規劃20棟高端溫泉Villa Resort及米其林星級餐飲設施。
此外，緊鄰莊園的「富貴天心特區」，由雲品國際與味丹·萬寶集團攜手開發，預計2027年啟用。該地總面積達330公頃，擁有天然溫泉資源、生態步道與高原綠地，未來將規劃20棟高端溫泉Villa Resort及米其林星級餐飲設施，將成為中台灣觀光與高端旅宿新亮點。

▲HONEYWOOD CAFE。（圖／記者彭懷玉攝）

▲晶麒莊園內有一棟彩繪玻璃的教堂，滿足新人對婚禮的想像。（資料照／記者彭懷玉攝）

而桃園新人們想有段浪漫的婚禮，平鎮區的晶麒莊園占地千坪，其內建造一棟彩繪玻璃的教堂，隨著陽光灑落相映出夢幻光暈，不用出國就能感受濃濃異國風情，為一生一次的婚禮留下動人回憶。

關鍵字： 台中旅遊 心之芳庭 芳庭路壹號莊園 婚宴會館

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