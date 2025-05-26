端午到新北三重！限量香包免費領、逛市集　美拍近萬坪花海

▲新北人端午節不想跑遠，不妨到三重逛市集、拿香包、玩立蛋，還能到鄰近的大都會公園拍花。（圖／新北市高灘處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

新北人端午節不想跑遠，不妨到三重逛市集、拿香包、玩立蛋，還能到鄰近的大都會公園，美拍百日草、波斯菊及向日葵構成的夢幻花海，感受大自然賦予的療癒力量。

▲▼「慶端午送香包活動」準備300個造型香包免費給民眾領取。



本周末就迎來端午連假，端午節31日當天，於重新橋下觀光市集舉辦「慶端午送香包」及趣味立蛋活動，高灘處處長黃裕斌表示，現場準備300個造型香包，從早上10點起開放領取，送完為止。另外在當日12點至12點30分市集服務中心也提供雞蛋，讓民眾嘗試立蛋，體驗趣味的端午習俗。

高灘處表示，端午節是傳統重要的節日，早期由於醫藥不發達，人們就把具有殺菌作用的雄黃、艾草、菖蒲研成粉末，用布包起來，戴在胸前，利用它發散出來的香氣，使蚊蟲不來侵擾，這就是香包的由來。另相傳端午節的正午時分，是一整年中陽氣最盛的時刻，可以輕易將雞蛋立起， 立蛋成功的人，就能吸取天地正氣，獲得好運。

▲重新市集早年以跳蚤市場興起，後經市府的規劃與整頓轉變為觀光市集，目前集結約30攤小吃美食及650攤商。



重新市集早年以跳蚤市場興起，後經市府的規劃與整頓轉變為觀光市集，目前集結約30攤小吃美食及650攤商品服務，一次能滿足五臟廟和尋寶的樂趣。除周一公休外，平日上午6點至12點，假日上午6點至下午2點營業。

▲▼新北大都會公園「春日漫步夢幻花園」預計花況至6月中。



另外，就在重新市集旁的新北大都會公園幸福水漾園區，這次以百日草、波斯菊及向日葵，打造了一片約3公頃（約9075坪）的夢幻花海，花期預計到6月中旬，端午連假到市集逛街的同時，還能到周邊花海賞景拍照，度過悠閒的假期。