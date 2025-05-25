住嘉義最高酒店「6月壽星買一送一」　住套房送酒水喝到飽

▲嘉義福容voco是當地最高酒店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義福容voco酒店為了慶祝開幕將滿一周年，推出多項優惠。只要是6月壽星，於6月30日前入住就可享有住一晚送一晚優惠；預訂單臥套房或和式套房皆可享6.27折，包含早餐、迎賓氣泡酒外，更可在館內的JOIN'S CAFÉ & BISTRO享受90分鐘微醺時光，紅、白以及啤酒任你喝到飽。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲嘉義福容voco套房。

▲西餐廳半自助式晚餐。

嘉義福容voco將於6月27日迎來開幕滿一周年，推出6月壽星、套房優惠外，也推出「Stay voco Stay Full」限時住房專案，即日起至6月30日止，只需加價100元，即可升等入住舒適宜人的「高級客房一大床房型」，再享雙人田園西餐廳半自助式晚餐。

同時，凡透過IHG官網訂房，即可參加「voco+1轉盤活動」，有機會抽中價值3萬元以上的套房住宿券；或分享業者於社群網站公布的「voco+1」周年影片，即有機會免費入住原價3萬6000元的單臥套房或2萬元豪華客房。

▲阿里山英迪格酒店推出自駕專案。（圖／業者提供）

而全台海拔最高的國際精品酒店「阿里山英迪格酒店」，即日起推出「阿里山自駕遊專案」。旅客可於高鐵嘉義站便捷取車，展開一段自在又便利的山林假期，包括24小時自駕租車、酒店一晚住宿及翌日雙人早餐。不論是情侶約會、閨蜜出遊或家庭假期，都能從平地一路開往山林，盡享自然風光與從容相伴的美好時光，實踐「旅程即目的」的旅行哲學。



推薦旅客入住山中，可前往酒店後方的龍銀山步道觀景平台觀星，更可遠眺嘉南平原百萬夜景，城市燈火與星空交相輝映，構成夏季限定的動人景致。