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今年1至4月赴日台灣人破216萬　最新航線、樂園景點一次看

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣4月訪日客人次再創新高。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本向來是全球旅客最愛的亞洲國家之一，根據日本觀光廳近日公布的4月最新訪日外國客數據，僅4月訪日外國客就超過390萬人，中國、韓國、台灣仍是前三大市場。根據數據指出，今年1至4月就有超過216萬台灣旅客赴日旅遊。

根據日本觀光廳近日公布的最新訪日外國客數據，在賞櫻季加持下，4月單月訪日海外客再創新高，若從個別市場來看，中國客入境人次為76萬5100人、韓國入境人次為72萬1600人、台灣入境人次為53萬7600人，均創過去新高。

▲▼日本觀光廳公布今年4月訪日外國客人次。（圖／日本觀光廳提供）

▲日本觀光廳公布今年4月訪日外國客人次（點圖可放大）。（圖／日本觀光廳提供）

訪日人次增加除了賞櫻季加持，還有多條航線開航，台灣方面，受惠於「高雄－關西機場」增班，以及「台北－大分」、「台北－神戶」陸續開航，以及遊輪靠港、和4月連假加持，帶動赴日人數新高。

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會，大阪萬博吉祥物脈脈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2025大阪萬博正進行中。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長崎米飛兔樂園。（圖／豪斯登堡提供）

▲長崎米飛兔樂園將於6月開幕。（圖／豪斯登堡提供）

▲▼沖繩JUNGLIA叢林樂園。（圖／Klook提供）

▲沖繩將於7月開幕的「JUNGLIA叢林樂園」最受矚目。（圖／Klook提供）

此外，今年日本除了有「2025大阪萬博」正在夢洲進行中外，亦持續有大型新景點陸續開幕，包括6月21日九州長崎豪斯登堡將有全球唯一的「米飛兔樂園」開幕，7月25日於沖繩開幕的「JUNGLIA 叢林樂園」不僅帶給旅客如實際走進電影《侏羅紀世界》的玩樂體驗，還有金氏世界紀錄最大無邊際公共浴池、冒險設施與美食體驗；日本環球影城內的「小小兵樂園」也將在今年夏天擴大1.4倍。

▲▼中華航空今與波音簽署10架777-9廣體客機及4架777-8F貨機訂單。（圖／華航提供）

▲中華航空將限定復飛「台北－石垣島」。（圖／華航提供）

▲▼九州豪斯登堡，石垣島。（圖／東南旅遊提供）

▲石垣島海景。（圖／東南旅遊提供）

同時，台日直飛航點也將增加，包括5月28日中華航空限定復飛「台北－石垣島」，每周2個來往航班，探索絕美的離島中的離島，熱門住宿選擇包括全包式度假村「Club Med石垣島」，挑戰空中飛人、海中浮潛；或是於2024年9月才開幕的頂級度假飯店「seven x seven 石垣」，房內落地窗盡享海島美景，或在無邊際泳池眺望太平洋。

▲▼台灣虎航，台虎。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航將開飛鳥取。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本鳥取砂丘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲鳥取砂丘是鳥取縣代表景點。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣虎航則將於5月29日開飛「台北－鳥取（米子）」，每周2個來往航班，讓旅客更方便探索山陰山陽地區魅力。旅客可以走訪最具代表性的鳥取砂丘，體驗滑沙、登上制高點看海，記得別錯過一旁的隈研吾咖啡館；也可走訪倉吉白壁土藏群，鑽進老街巷弄中探訪特色小店，當然也不能錯過柯南小鎮、鬼太郎大街，更能搭上新幹線，造訪島根、廣島、山口縣。

▲▼星宇航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼星宇航空將開飛宮古島。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／星宇航空提供）

▲▼日本宮古島。（圖／星宇航空提供）

星宇航空則規劃從8月22日起開飛「台北－宮古島（下地島）」，規劃每周2個來往航班，帶旅客在今年夏天直奔「東亞馬爾地夫」，看澄澈透明的海景，搭纜車360度俯瞰島嶼風光。喜歡新飯店的旅客，則不能錯過於今年3月才開幕的日本首間「宮古島瑰麗酒店」，酒店每間客房都坐擁壯觀的島上原始水域美景，提供極致奢華度假享受。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 關東旅遊 沖繩旅遊 關西旅遊 日本中國旅遊 台灣虎航 星宇航空 中華航空 亞洲旅遊

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