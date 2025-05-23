TTE旅展住宿券每晚千元起、抽大阪免費住宿　機票下殺799起

▲TTE旅展連續四天在台北世貿一館舉辦。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

TTE台北國際觀光博覽會從今（23日）起連續四天在台北世貿一館登場，飯店、航空業者也紛紛推出優惠，就有飯店集團推出住宿券套票，最低每晚千元起，而航空業者也推出優惠，包括單程最低799元起，還有全球71個航點85折優惠。

▲活動期間內註冊Reelax會員，完成訂房並入住，就有機會免費被招待「雀客藏居台北陽明山雙泉貴賓券」。（圖／雀客國際提供）

雀客國際

雀客國際旗下會員平台「Reelax」推出「初夏狂歡Reelax會員豪華禮遇」活動，即日起至6月30日止開放將近90天新舊會員作伙來參加。

新會員註冊即送加倍好康，現領200元現金折抵點數，入住再享「延遲退房1小時」獨家禮遇。此外，凡於活動期間完成訂房入住，還可獲得「悠遊一夏．抽渡假福袋禮」抽獎資格，就有機會帶走雀客藏居台北陽明山雙泉貴賓券、礁溪麒麟酒店SPA券、永豐棧酒店總統套房、童媽吉樂園親子年票等多項超極豪禮，限量五組幸運兒，中獎機率將隨訂房次數翻倍再翻倍。

Reelax會員則無論你是新手、普卡、銀卡、金卡還是鑽石卡，只要在活動期間累積消費達門檻，就可一舉升級會籍，直接送「CHECK inn Shin-Imamiya 雀客旅館大阪新今宮」2張雙人住宿券。

▲小鹿文娛。（圖／記者蔡玟君攝）

小鹿文娛

小鹿文娛集團在此次旅展現場推出兩大熱銷套票「臺日輕奢・漫遊無界」 與 「島內遷徙・全年最低」，凡於實體旅展購買任一套票，即贈500元住宿抵用券與聯合早餐券4張，買越多、送越多。

隨著2025年大阪萬國博覽會開幕，小鹿文娛看準日本旅遊商機，推出「臺日輕奢・漫遊無界」9000元套票，特別推薦位於大阪市中心的「FAWN HOTEL」，於周日至周五期間持「臺日輕奢・漫遊無界」票券入住，使用一張住宿券不含早餐，換算下來雙人入住每晚僅1500元，且該館距離惠美須町地鐵站步行僅5分鐘，步行至通天閣也僅需7分鐘。

憑「島內遷徙」6000元套票入住小鹿精選花蓮特色旅宿，平日入住雙人房每晚皆1000元。除了交通便捷的「路境行旅 花蓮站前館」，還有寵物友善的「路徒行旅 花蓮東大館」；此外「路境行旅 花蓮大同館」館內附有早餐CP值極高，而「一起一起 花蓮中山館」則是環島騎士與背包客的最愛；最後，「路境行旅 花蓮文化館」為今年甫開幕的全新館別，步行3分鐘即可抵達鐵道文化園區。

▲台南禧榕軒大飯店。（圖／業者提供）

台南禧榕軒大飯店

台南禧榕軒大飯店近期通過交通部觀光署「星級旅館評鑑」五星級旅館認證，為目前台南市第三間五星級旅館，此次旅展推出雙人「平旺日豪華客房住宿券」3299元，含早餐方案雙人4299元；歡慶五星級旅館認證通過，四人「平旺假日豪華家庭房住宿券」、雙人「平旺假日尊爵套房」5555元。

餐券則享82折優惠，榕廷百匯餐廳「平日早午餐券組」5張2925元，禧榕軒手作XO醬禮盒提貨券原價880元，旅展特惠價750元。

▲挪威森林台中文創館。（圖／挪威森林旅館集團）

挪威森林旅館集團

挪威森林旅館集團在旅展期間推出7款高CP值聯合票券，優惠價4.8折起，不僅全台9館通用，且平假日不限、無使用期限，包括「尊榮聯合住宿券（2張）」6400元、「頂級聯合住宿券（2張）」5400元、「超值聯合住宿券（2張）」4200元。

還有「平日商務聯合住宿券（2張）」3100元、「雙超值住宿/休息體驗券（2張）」2600元、「超值聯合休息券（4張）」3800元，以及「商務聯合休息券（4張）」2800元。

其中台中文創館、台中行旅一號館設有整層樓親子遊戲空間，是中部最受歡迎的親子型旅館之一；台中漫活館、新北板橋旗艦館…等，多間館別房內附有大型私人戲水空間，適合親子旅客入住。

▲台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣虎航

台灣虎航於台北國際觀光博覽會期間（5/23～5/26）推出線上旅展優惠，全航線單程機票未稅799元起，適用搭乘時間為即日起至10月25日為止，凡於線上旅展期間在台灣虎航官網完成購票者，可於TTE旅展期間至台灣虎航攤位出示訂單確認信，兌換指定航線成交禮，數量有限、送完為止。

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

國泰航空

國泰航空今年以「READY TO FLY」為攤位主題，推出全球71個精選航點最優85折起的限時優惠，本次亮點航點包括2025年全新香港直飛航點—啤酒文化之都慕尼黑、適逢天主教禧年的羅馬、古今交融的布魯塞爾，還有美式牛仔風情的達拉斯與絲路名城烏魯木齊，現場還有航空迷最愛的品牌航空周邊及旅行選品，現場消費還有機會抽中「萬元機票折抵金」。

旅展現場販售國泰航空周邊商品，包括航空吊飾、飛機模型、旅行好物及生活選品等，除聯名卡可享有9折外，凡現場消費即贈品牌環保袋或摺疊扇一個。

除了優惠機票及質感商品外，旅展現場還可為旅人包辦住宿及當地玩樂套票，國泰航空一站式旅遊預訂平台「Cathay Holidays」，提供旅客從規劃假期到預訂行程的無縫體驗。5月31日前，凡於 Cathay Holidays 預訂住宿或當地體驗商品，單筆消費滿2萬，即可享雙倍「亞洲萬里通」里數，還有精選飯店最低85折優惠。

▲中華航空。（圖／記者蔡玟君攝）

中華航空

中華航空自即日起至5月31日舉辦線上旅展，推出全航線77折起優惠，購買任一航點來回機票還可再抽歐美、東北亞、東南亞經濟艙機票。TTE旅展現場加入華航官方LINE帳號並完成旅遊小花測驗，將命定航點照片上傳至FB分享，即可參加轉輪活動，有機會得到旅遊小花可愛證件套、浪漫證件套、華航愛裝包等獨家好禮。

▲長榮航空展出第四代豪經艙。（圖／記者蔡玟君攝）

長榮航空

長榮航空從即日起至5月29日推出線上旅展外，在此次TTE旅展現場也展出第四代豪華經濟艙，讓民眾可以實際試坐體驗，包括15.6吋個人螢幕、前後椅距長達42英吋，號稱業界最大。