旅展首日買氣增4成！暑假東京3萬有找　7月日本團第2人減1萬

▲「2025台北TTE旅展」今起在台北世貿登場，以旅行社前攤位最為熱鬧。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

「2025台北TTE旅展」今（23日）至26日在台北世貿登場，以旅行社前攤位最為熱鬧。針對川普提升關稅一事，旅行業者普遍認為不太會影響民眾出國意願，且看好因台幣升值、日幣貶值等因素，相較去年TTE旅展，本次旅展買氣預估多1至4成。

▲東南旅遊徐玉玲認為，總體買氣可望比去年TTE旅展增加4成。（圖／記者彭懷玉攝）

東南旅遊徐玉玲認為，台幣升值有利於民眾出國，許多民眾趁此時大量兌換日幣，升值那天詢問度多2至3成。暑假期間，熱門行程包含東京迪士尼樂園、大阪關西、豪斯登堡三萬有找，韓國萬元有找，今年TTE是疫情之後降幅最多的檔期，相當於8折優惠，且坦言「日韓是民眾來旅展主要目的」。

縱使國際局勢不穩定，但徐玉玲樂觀認為，日韓航程短，加上適逢暑假，整體來說買氣影響不大，旅展現場最多有5,000元折扣，同時也預告線上旅展將延長至5月31日，以因應需求強勁的暑假旺季，總體買氣可望比去年TTE旅展增加4成。

▲易飛網朱俊榮直言，川普掀起的全球貿易戰，導致許多傳產取消包團，但因台幣升值相對日幣貶值，一來一往平衡掉整體營收。（圖／記者彭懷玉攝）

易飛網朱俊榮則直言，川普掀起的全球貿易戰，導致許多傳產取消包團，但因台幣升值相對日幣貶值，一來一往平衡掉整體營收。朱俊榮說，自由行旅客較不受國際局勢影響，以東京和大阪最熱門，參團旅客則因有特殊優惠價購買意願高。

▲易飛網5月初推出線上旅展，朱俊榮觀察，自由行和跟團銷售比率是5:5，以往實體旅展占了7成。（圖／記者彭懷玉攝）

易飛網5月初推出線上旅展，朱俊榮觀察，自由行和跟團銷售比率是5:5，以往實體旅展占了7成，年輕帶小孩之族群有增加趨勢，也因實體旅展優惠較多，除了比線上旅展便宜，且加碼贈送Sim卡、還能分期零利率，本次旅展因航空公司給力，機票平均下修2000至3000元，對旅行社來說確實有挹注。

▲五福旅遊副總蔡長霖、五福董事長許順富。（圖／記者彭懷玉攝）

五福旅遊蔡長霖則說，從台中和高雄旅展發現，旅展賣況比去年要好，但也坦言川普提升關稅和7月5日地震預言有影響到買氣，民眾前一、兩個月呈現觀望狀態，幸好在調回正常後買氣有回溫，保守估計TTE旅展較去年提升1成至1成5。

▲「2025台北TTE旅展」今人潮在下午陸續湧入。（圖／記者彭懷玉攝）



蔡長霖說，針對日本大地震預言造成的影響，五福旅遊有推出6月底到7月底的日本團優惠，為第2人減1萬元的隱藏版下殺。除此之外，6、8月日本買氣均佳，另外，歐洲長程線以德、瑞、奧、捷、義買氣好，加上暑假有歌詩達莎倫娜號、MSC地中海郵輪停靠基隆港，破盤優惠使得買氣不俗。