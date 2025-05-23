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CREMIA濃郁系「焙茶霜淇淋」新上市　宇治抹茶口味強勢回歸

▲▼CREMIA推全新焙茶霜淇淋、抹茶霜淇淋回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲CREMIA「日本茶祭」開跑。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣冰淇淋品牌「CREMIA」迎來「日本茶祭」，一次推出2款濃郁茶系霜淇淋，包括全新登場的「焙茶」口味，以及重磅回歸的超人氣「宇治抹茶霜淇淋」，皆是選用日本茶葉結合北海道鮮奶製成，大口咬下炸出濃郁茶香交織奶香，即日起正式上市。

▲▼CREMIA推全新焙茶霜淇淋、抹茶霜淇淋回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲焙茶霜淇淋（右）為全新口味，推薦搭配巧克力餅皮。

CREMIA「日本茶祭」開跑，首推全新「焙茶霜淇淋」，特選日本「一番茶刈り直し茶」製成，茶葉經過強火焙煎後散發獨特茶香，呈現深厚木質香及自然甜感，且苦感大大降低，再融合北海道生乳打造成頂級焙茶冰淇淋，口感濃郁、茶香十足。

「抹茶霜淇淋」則強勢回歸，選用日本茶之鄉種植的宇治抹茶搭配北海道鮮奶油製成，每一口都能吃到醇厚茶感及溫潤甜味。

以上2口味霜淇淋售價皆為150元，且可搭配原味、巧克力、抹茶等餅皮，即日起正式開賣，提醒高雄新濱町、台中麗寶門市未販售。

▲▼「COLD STONE」首度推出日系鹽味「瀨戶內·鹽冰淇淋」，一共有3款新口味選擇。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE首度推出日系鹽味「瀨戶內鹽冰淇淋」，一共有3款新口味選擇。

冰控也不能放過「COLD STONE」首度推出的日系鹽味「瀨戶內鹽冰淇淋」，一共有3口味選擇，首推「鹽巧克花生」，鹽冰淇淋拌入香濃無糖花生醬、OREO，再放上提拉米蘇威化餅增添口感，每一口都像在吃花生巧克力；「鹽巧克脆脆」則拌入巧克力醬及苦甜黑可可餅乾，最後放上裹上可可粉的巧克力可頌餅乾，打造三重巧克力滋味。

「鹽焦糖乳酪」使用瀨戶內鹽冰淇淋拌入乳酪丁、焦糖醬，最後放上人氣香濃海鹽可頌餅乾，奶香滋味更升級，限時販售至7月24日。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 CREMIA COLD STONE

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