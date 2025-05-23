「北投夏日祭」今開跑！5處鯉魚旗飄揚　還有市集、露天電影

▲「2025北投夏日祭り」今（23日）正式開跑。（圖／翻攝自Facebook／新北投溫泉）



記者彭懷玉／台北報導

「2025北投夏日祭り」今（23日）正式開跑，在北投公園等地設置5處鯉魚旗造景，並在七星公園推出市集、YOYO親子音樂會、露天電影院及日式文化手作體驗；而桃園神社預告，「夏越大祓」5/30起登場，現場有巨型茅之輪，還提供「大祓人形」受付能祈福。

▲台北市溫泉發展協會於北投公園、七星公園、捷運新北投站與地熱谷設置5處鯉魚旗。（圖／翻攝自Facebook／新北投溫泉）



2025北投夏日祭り

「2025北投夏日祭り-魚躍龍門盛夏祈福」即日起至6/15登場，源自於日本傳統端午節懸掛鯉魚旗，以及華人文化「鯉魚躍龍門」寓意，台北市溫泉發展協會於北投公園、七星公園、捷運新北投站與地熱谷設置5處鯉魚旗，上千鯉魚飄揚，呈現濃厚日式風情。

▲新北投捷運站周邊鯉魚旗飄揚。（圖／翻攝自Facebook／新北投溫泉）



今年持續推出「創意酒家菜」辦桌活動，席開23桌，由總鋪師阿文師帶來多道創意北投酒家菜。此外，5/23–25將有日式文化手作體驗，會進行鯉魚旗彩繪跟漆扇體驗。每周例假日在七星公園帶來各式主題活動，包含5/24 YOYO親子音樂會、 5/31流行音樂派對及6/14露天電影院等，將播放《哆啦A夢劇場版》。民眾最愛的市集共有兩個，5/23–5/25台日好物市集；5/31–6/15在地文創市集。活動期間，只要在會員店家或現場市集攤商單筆消費滿300元，即可參加抽獎。

▲「桃園神社夏越大祓」將從5/30舉辦至6/29，園區內設置巨型茅之輪。（圖／桃園神社提供）



桃園神社夏越大祓

「桃園神社夏越大祓」將從5/30舉辦至6/29。在端午來臨之前，園區內設置巨型茅之輪，讓民眾繞行八字形穿越其中，以淨化身心，6/28至6/29有盛大夏越大祓儀式活動，當天將帶領民眾穿越茅之輪，報名參加的民眾還能獲得淨化祓除體驗乙次、大祓形代乙份，及隨機款式小型夏越茅之輪乙個。

▲小型夏越茅之輪。（圖／桃園神社提供）



端午節當天，將再現日本傳統「菖蒲打ち大会」，前三名獲勝者可獲得限量日式好禮，比賽為線上報名、免費參加。同時，買得到「大祓人形」受付，將不安、煩惱一併拔除，體驗更完整的祈福流程。

▲高級振袖體驗。（圖／桃園神社提供）



不只如此，24jieqi 食樸製菓所將於周末限量販售節氣和菓子「水無月」，以三角形白色糕體搭配蜜紅豆，象徵消暑與驅邪的祝福；花筏亭神社店推出高級振袖體驗，預約即贈桃園神社場景拍攝精選20張；御祈禱頒布所也同步祭出夏越限定「獅舞茅守」，融合神樂舞獅與茅之輪意象，傳遞健康與守護的祈願。